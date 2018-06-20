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    Ургант: «Усы надежды» работают»

    Телеведущий Иван Ургант, запустивший ранее акцию «Усы надежды», в которой попросил поддержать сборную России и ее главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы, отпраздновал победу над Египтом.

    «С победой! «Усы надежды» работают», – написал Ургант в инстаграме.

    Россияне практически гарантировали себе выход в 1/8 финала, что случилось впервые с 1986 года. Все решится в матче соперников по группе А – команд Уругвая и Саудовской Аравии, который состоится в среду, 20 июня. Россиян устроит ничья или победа уругвайцев.

    Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Главный герой матча Дзюба − в одном кадре

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    20.06.2018 06:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 20 июня 2018, 08:41

      красно-белая форма работает, а не растительность на лице)))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4681

      Викос > Blossiya 20 июня 2018, 16:31

      золотые слова:)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 08:17

      еще волосы отрасти , точно победим ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 20 июня 2018, 07:24

      Самовлюблённый и саркастичный придурок, тошнит уже от ур..на

      0
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