Ургант: «Усы надежды» работают»

Телеведущий Иван Ургант, запустивший ранее акцию «Усы надежды», в которой попросил поддержать сборную России и ее главного тренера Станислава Черчесова, отрастив усы, отпраздновал победу над Египтом.

«С победой! «Усы надежды» работают», – написал Ургант в инстаграме.

Россияне практически гарантировали себе выход в 1/8 финала, что случилось впервые с 1986 года. Все решится в матче соперников по группе А – команд Уругвая и Саудовской Аравии, который состоится в среду, 20 июня. Россиян устроит ничья или победа уругвайцев.

Матч второго тура группового этапа ЧМ-2018 Россия – Египет завершился со счетом 3:1. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Главный герой матча Дзюба − в одном кадре