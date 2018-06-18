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    Карасев назначен резервным арбитром на матч Португалия – Марокко. Игру обслужит Гейгер

    Бригада арбитров из США во главе с Марком Гейгером обслужит поединок второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 ПортугалияМарокко. Его помощниками будут Джо Флетчер и Фрэнк Андерсон.

    Роль четвертого арбитра отведена россиянину Сергею Карасеву. Его соотечественник Антон Аверьянов будет резервным ассистентом главного судьи.

    Ранее Карасев и Аверьянов уже работали в качестве резервных арбитров на игре первого тура Марокко – Иран.

    Встреча Португалия – Марокко состоится в среду, 20 июня, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ТАСС

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    18.06.2018 18:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 23:01

      Опять за бортом.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 июня 2018, 19:13

      главный резерв чемпионата

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 19:06

      Хорошо, что резервным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 18 июня 2018, 18:39

      Лучший резервный арбитр ЧМ,

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 18 июня 2018, 18:38

      карасева позвали таблом светить. и хватит, на ЧМ побыл

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июня 2018, 18:33

      Русские судьи будут работать совместно с американскими? Это добром не кончится...

      0
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