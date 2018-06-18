Карасев назначен резервным арбитром на матч Португалия – Марокко. Игру обслужит Гейгер

Бригада арбитров из США во главе с Марком Гейгером обслужит поединок второго тура группового раунда чемпионата мира-2018 Португалия – Марокко. Его помощниками будут Джо Флетчер и Фрэнк Андерсон.

Роль четвертого арбитра отведена россиянину Сергею Карасеву. Его соотечественник Антон Аверьянов будет резервным ассистентом главного судьи.

Ранее Карасев и Аверьянов уже работали в качестве резервных арбитров на игре первого тура Марокко – Иран.

Встреча Португалия – Марокко состоится в среду, 20 июня, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 15:00 по московскому времени.