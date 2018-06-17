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    El Pais включил Нойштедтера в сборную самых красивых игроков ЧМ-2018. Футболист не вошел в окончательную заявку России на турнир

    Испанский журнал El Pais составил свою команду самых красивых футболистов чемпионата мира.

    В число 11 игроков вошел полузащитник сборной России Роман Нойштедтер. Примечательно, что он не попал в окончательную заявку команды на ЧМ-2018.

    Полностью команда самых красивых футболистов чемпионата мира выглядит так:

    Вратарь: Марк-Андре тер Стеген (Германия).

    Защитники: Матс Хуммельс (Германия), Жерар Пике (Испания), Лукаш Пищек (Польша), Сантьяго Ариас (Колумбия).

    Полузащитники: Роман Нойштедтер (Россия), Тони Кроос, Марко Ройс (оба – Германия), Хамес Родригес (Колумбия)

    Нападающие: Пауло Дибала (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2018 18:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 17 июня 2018, 20:23

      А я -самая красивая болельщица. Только когда больная -лучше не смотреть....

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 17 июня 2018, 19:21

      а самый красивый арбитр всех времен это безусловно Коллина, Пьерлуиджи

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 июня 2018, 18:25

      Я тоже вошёл в список самых красивых игроков, но в заявку не попал...

      2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 июня 2018, 18:19

      Нашей сборной важны хорошие игроки, а Романа на конкурс красоты мистер мира ))

      1
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