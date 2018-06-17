El Pais включил Нойштедтера в сборную самых красивых игроков ЧМ-2018. Футболист не вошел в окончательную заявку России на турнир

Испанский журнал El Pais составил свою команду самых красивых футболистов чемпионата мира.

В число 11 игроков вошел полузащитник сборной России Роман Нойштедтер. Примечательно, что он не попал в окончательную заявку команды на ЧМ-2018.

Полностью команда самых красивых футболистов чемпионата мира выглядит так:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген (Германия).

Защитники: Матс Хуммельс (Германия), Жерар Пике (Испания), Лукаш Пищек (Польша), Сантьяго Ариас (Колумбия).

Полузащитники: Роман Нойштедтер (Россия), Тони Кроос, Марко Ройс (оба – Германия), Хамес Родригес (Колумбия)

Нападающие: Пауло Дибала (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).