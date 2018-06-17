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  • El Pais включил Нойштедтера в сборную самых красивых игроков ЧМ-2018. Футболист не вошел в окончательную заявку России на турнир

El Pais включил Нойштедтера в сборную самых красивых игроков ЧМ-2018. Футболист не вошел в окончательную заявку России на турнир

17 июня 2018, 18:14
4

Испанский журнал El Pais составил свою команду самых красивых футболистов чемпионата мира.

В число 11 игроков вошел полузащитник сборной России Роман Нойштедтер. Примечательно, что он не попал в окончательную заявку команды на ЧМ-2018.

Полностью команда самых красивых футболистов чемпионата мира выглядит так:

Вратарь: Марк-Андре тер Стеген (Германия).

Защитники: Матс Хуммельс (Германия), Жерар Пике (Испания), Лукаш Пищек (Польша), Сантьяго Ариас (Колумбия).

Полузащитники: Роман Нойштедтер (Россия), Тони Кроос, Марко Ройс (оба – Германия), Хамес Родригес (Колумбия)

Нападающие: Пауло Дибала (Аргентина), Антуан Гризманн (Франция).

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Германия Испания Польша Колумбия Аргентина Франция Хуммельс Матс Кроос Тони Пике Жерар Пищек Лукаш Ройс Марко тер Стеген Марк-Андре Нойштедтер Роман Гризманн Антуан Родригес Хамес Дибала Пауло Ариас Сантьяго
Комментарии (4)
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a-rakhmatov
1529248765
Нашей сборной важны хорошие игроки, а Романа на конкурс красоты мистер мира ))
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Superviser77
1529249154
Я тоже вошёл в список самых красивых игроков, но в заявку не попал...
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ZENIT84,
1529252489
а самый красивый арбитр всех времен это безусловно Коллина, Пьерлуиджи
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GoLenaStop
1529256198
А я -самая красивая болельщица. Только когда больная -лучше не смотреть....
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