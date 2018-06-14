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    Агент: «Бавария» ведет Вернера с 2014 года»

    Агент Карл-Хайнц Ферстер, представляющий интересы нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера, рассказал о давнем интересе «Баварии» к его клиенту.

    «В 2014 году, когда в «Баварию» пришел Решке, тогдашний технический директор клуба, уже стали появляться первые контакты по поводу Тимо со «Штутгартом». Тогда стороны решили не торопиться, что всему свое время.

    Сейчас мы ждем чемпионата мира», – сказал агент.

    В услугах Вернера заинтересован «Милан». Действующий контракт футболиста с нынешним клубом рассчитан до 2020 года, переговоры о его продлении зашли в тупик.

    Источник: Bild

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    14.06.2018 10:30
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