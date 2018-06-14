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    Титов – о шансах России: «Пять очков, и ты в плей-офф»

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что для выхода в плей-офф ЧМ-2018 достаточно будет набрать пять очков в группе.

    «А вы смотрели матч этой команды с Германией? У вас сразу – что, мы Египет не обыграем? Там в составе игрок из топ-3 мира! Не так давно сборная проиграла Катару.

    И почему не можем проиграть Саудовской Аравии? У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда.

    Вижу такой расклад – даже если мы не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф», – заявил Титов.

    Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.06.2018 07:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5470

      Дядя Серёжа 14 июня 2018, 12:39

      Два очка или очко,
      Мы шагаем далеко...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 июня 2018, 11:37

      пять очков взять тоже будет очень непросто.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 14 июня 2018, 11:17

      РИФМОПЛЕТОМ СТАЛ...........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 июня 2018, 09:51

      тревожно как бы //очко-офф // не попасть

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 14 июня 2018, 09:44

      осталось всего ничего...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 14 июня 2018, 09:10

      .кто ж тебе 5 очков подарит
      максимум одно очко, в лучшем случае,если удача повернётся лицом

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 июня 2018, 08:52

      можно и с тремя очками выйти из группы,а можно и с четырьмя пролететь

      3
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 14 июня 2018, 08:42

      Если бы ЧМ был не у нас дома, то скорее всего мы и отбор не прошли бы , а теперь у всех требования к сборной, чтоб ежели не чемпионский кубок, то минимум до полуфинала дотелёпать должны.
      У нас праздник. Приехали все звезды мирового футбола. Будем наслаждаться этим праздником. Победитель будет один, но это не повод не болеть, не переживать за остальных. Пусть россияне делают что могут, а там что будет. Надо просто поддержать.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 14 июня 2018, 08:29

      Опять будем чисто теоретически в финале, а так на вылете.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 июня 2018, 07:39

      ... А можно набрать одно очко и сидеть на очке и кричать всем спешащим :" Занято". Поэтому Егор никогда не будет главным, а сидящим рядом на лавке помощником.

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