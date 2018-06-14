Титов – о шансах России: «Пять очков, и ты в плей-офф»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что для выхода в плей-офф ЧМ-2018 достаточно будет набрать пять очков в группе.

«А вы смотрели матч этой команды с Германией? У вас сразу – что, мы Египет не обыграем? Там в составе игрок из топ-3 мира! Не так давно сборная проиграла Катару.

И почему не можем проиграть Саудовской Аравии? У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда.

Вижу такой расклад – даже если мы не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф», – заявил Титов.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.