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Титов – о шансах России: «Пять очков, и ты в плей-офф»

14 июня 2018, 07:32
10

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов считает, что для выхода в плей-офф ЧМ-2018 достаточно будет набрать пять очков в группе.

«А вы смотрели матч этой команды с Германией? У вас сразу – что, мы Египет не обыграем? Там в составе игрок из топ-3 мира! Не так давно сборная проиграла Катару.

И почему не можем проиграть Саудовской Аравии? У нас нет Салаха. Есть Смолов, Дзюба – уверен, что в таких матчах надо играть в два форварда.

Вижу такой расклад – даже если мы не обыграем Саудовской Аравию и возьмем очко, далее можем одолеть Египет и потом не проиграть Уругваю. Пять очков, и ты в плей-офф», – заявил Титов.

Матч первого тура Россия – Саудовская Аравия состоится в четверг, 14 июня, в 18:00 по московскому времени в «Лужниках». «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Египет Уругвай Титов Егор Дзюба Артем Смолов Федор Салах Мохамед
Комментарии (10)
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Рубик Докоян
1528951159
... А можно набрать одно очко и сидеть на очке и кричать всем спешащим :" Занято". Поэтому Егор никогда не будет главным, а сидящим рядом на лавке помощником.
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RedWhiteFans2
1528954167
Опять будем чисто теоретически в финале, а так на вылете.
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Blossiya
1528954963
Если бы ЧМ был не у нас дома, то скорее всего мы и отбор не прошли бы , а теперь у всех требования к сборной, чтоб ежели не чемпионский кубок, то минимум до полуфинала дотелёпать должны. У нас праздник. Приехали все звезды мирового футбола. Будем наслаждаться этим праздником. Победитель будет один, но это не повод не болеть, не переживать за остальных. Пусть россияне делают что могут, а там что будет. Надо просто поддержать.
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Garrincha58
1528955541
можно и с тремя очками выйти из группы,а можно и с четырьмя пролететь
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спанчес
1528956629
.кто ж тебе 5 очков подарит максимум одно очко, в лучшем случае,если удача повернётся лицом
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Urry
1528958646
осталось всего ничего...
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Полная Канистра
1528959109
тревожно как бы //очко-офф // не попасть
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Старина Хэнк
1528964235
РИФМОПЛЕТОМ СТАЛ...........
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OfaZavr
1528965452
пять очков взять тоже будет очень непросто.
Ответить
Дядя Серёжа
1528969146
Два очка или очко, Мы шагаем далеко...
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