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    За каждый гол сборной России на ЧМ букмекерская контора из Ирландии будет перечислять 10 тысяч в ЛГБТ-фонд

    Ирландская букмекерская контора Paddy Power на своем официальном сайте объявила об акции к чемпионату мира-2018.

    Каждый раз, когда сборная России будет забивать гол на мундиале, букмекеры будут перечислять 10 тысяч фунтов стерлингов в фонд журнала Attitude, который занимается борьбой с гомофобией.

    Правительство Великобритании уже неоднократно выражало опасения по поводу безопасности представителей сексуальных меньшинств во время турнира в России.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2018 17:30
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 13 июня 2018, 22:59

      уж сразу бы вагон жопной смазки отправили)))))

      1
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 13 июня 2018, 21:06

      Мир сходит с ума.......... Храни Ирландию, св. Патрик.

      1
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      Рейтинг: +800

      forward33 13 июня 2018, 21:02

      Россия готова заплатить 1 млн. евро в этот фонд за каждый пас сборной Ирландии на ЧМ)))

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 июня 2018, 20:52

      Вот уж ******************...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 20:51

      Выходит эти пе...ки будут болеть за нашу команду, только этого нам не хватало.

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 13 июня 2018, 20:34

      Сборная России объявила бойкот ЛГБТ сообществу, мы за традиции, мы за полноценные семьи заявили представители сборной после потери всяких шансов на выход из группы :-)))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 13 июня 2018, 19:34

      По итогам участия сборной России на ЧМ 2018 ЛГБТ-фонд будет банкротом. Да и хрен с ним...

      7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 13 июня 2018, 19:12

      а букмекер то толковый ))) может вообще нихрена не забьют )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 13 июня 2018, 19:08

      Много не насобирают)

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 19:03

      нужно в действительное полезные фонды деньги перечислять, которые делают важное дело, а зачем поддерживать этих %!@$! выше моего понимания.

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