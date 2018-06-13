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  • За каждый гол сборной России на ЧМ букмекерская контора из Ирландии будет перечислять 10 тысяч в ЛГБТ-фонд

За каждый гол сборной России на ЧМ букмекерская контора из Ирландии будет перечислять 10 тысяч в ЛГБТ-фонд

13 июня 2018, 17:30
32

Ирландская букмекерская контора Paddy Power на своем официальном сайте объявила об акции к чемпионату мира-2018.

Каждый раз, когда сборная России будет забивать гол на мундиале, букмекеры будут перечислять 10 тысяч фунтов стерлингов в фонд журнала Attitude, который занимается борьбой с гомофобией.

Правительство Великобритании уже неоднократно выражало опасения по поводу безопасности представителей сексуальных меньшинств во время турнира в России.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (32)
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bset
1528900350
Обидно, наверное, будет ЛГБТ без денег остаться.
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PUZIAKA
1528900374
Ребятки, для нас играть не хотите, хоть своим помогите.
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Патронташ
1528900390
Ни цента не получите гомосеки проклятые!
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Kulima
1528900588
Ну всё, оставим всяких пид*расов без денег
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Den2D
1528901183
Красавчики!Сам поддержку копейкой
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Ден 781
1528901436
Эдики без денег останутся
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GoldPlayFIFARus9
1528901588
Хитрые пиарщики,знают как заработать))). Ведь понимают что мы нихера не забьём))
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Elect
1528901719
Лучше бы детям сиротам перечисляли, а то педикам помогают, они и очком своим деньги могут заработать)
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OfaZavr
1528905798
нужно в действительное полезные фонды деньги перечислять, которые делают важное дело, а зачем поддерживать этих %!@$! выше моего понимания.
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Dominator777
1528907645
По итогам участия сборной России на ЧМ 2018 ЛГБТ-фонд будет банкротом. Да и хрен с ним...
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