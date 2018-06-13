За каждый гол сборной России на ЧМ букмекерская контора из Ирландии будет перечислять 10 тысяч в ЛГБТ-фонд

Ирландская букмекерская контора Paddy Power на своем официальном сайте объявила об акции к чемпионату мира-2018.

Каждый раз, когда сборная России будет забивать гол на мундиале, букмекеры будут перечислять 10 тысяч фунтов стерлингов в фонд журнала Attitude, который занимается борьбой с гомофобией.

Правительство Великобритании уже неоднократно выражало опасения по поводу безопасности представителей сексуальных меньшинств во время турнира в России.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.