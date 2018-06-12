Ракитич – о победе в ЧМ-2018: «Все зависит от первого матча против Нигерии»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич уверен, что если команда выйдет в плей-офф ЧМ-2018, то можно будет говорить о самых высоких задачах, вплоть до чемпионского звания.

«Может ли сборная Хорватии стать победителем ЧМ-2018? Нам не стоит загадывать слишком далеко вперед. Лучше сосредоточиться на первом матче против Нигерии, а затем добиться выхода из группы. Как только мы окажемся в плей-офф, все возможно, нужно только сыграть хорошо.

Команда находится в хорошем настроении, у нас правильный настрой, чтобы набрать форму к старту в турнире. У нас есть отличная команда с опытными игроками из лучших клубов», – считает Ракитич.

Сборная Хорватии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с Нигерией (16 июня), Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).