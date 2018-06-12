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    Ракитич – о победе в ЧМ-2018: «Все зависит от первого матча против Нигерии»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич уверен, что если команда выйдет в плей-офф ЧМ-2018, то можно будет говорить о самых высоких задачах, вплоть до чемпионского звания.

    «Может ли сборная Хорватии стать победителем ЧМ-2018? Нам не стоит загадывать слишком далеко вперед. Лучше сосредоточиться на первом матче против Нигерии, а затем добиться выхода из группы. Как только мы окажемся в плей-офф, все возможно, нужно только сыграть хорошо.

    Команда находится в хорошем настроении, у нас правильный настрой, чтобы набрать форму к старту в турнире. У нас есть отличная команда с опытными игроками из лучших клубов», – считает Ракитич.

    Сборная Хорватии сыграет на групповом этапе ЧМ-2018 с Нигерией (16 июня), Аргентиной (21 июня) и Исландией (26 июня).

    Источник: Marca

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    12.06.2018 09:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 июня 2018, 12:56

      Успехов!

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