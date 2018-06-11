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    Сборная Бразилии прибыла в Сочи

    Сборная Бразилии в полном составе прибыла в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Южноамериканцы прилетели в Сочи в ночь с воскресенья на понедельник.

    Бразильцы будут тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт». Команда проведет открытую тренировку 12 июня. Накануне пентакампионы провели товарищеский матч, в котором обыграли Австрию со счетом 3:0.

    Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).

    Источник: Twitter

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    11.06.2018 06:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 июня 2018, 10:45

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