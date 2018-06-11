Сборная Бразилии прибыла в Сочи

Да
Сборная Бразилии в полном составе прибыла в Россию для участия в чемпионате мира-2018. Южноамериканцы прилетели в Сочи в ночь с воскресенья на понедельник.
Бразильцы будут тренироваться на стадионе базы «Юг-Спорт». Команда проведет открытую тренировку 12 июня. Накануне пентакампионы провели товарищеский матч, в котором обыграли Австрию со счетом 3:0.
Сборная Бразилии на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет в группе E со Швейцарией (17 июня, Ростов-на-Дону), Коста-Рикой (22 июня, Санкт-Петербург) и Сербией (27 июня, Москва, «Спартак»).
#SeleçãoBrasileira na Rússia! #GigantesPorNatureza #WorldCup— CBF Futebol (@CBF_Futebol) 11 июня 2018 г.
Foto: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/eg9JY83dYk