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    Уткин: «Не хочу иметь никаких дел с «Матч ТВ»

    Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к телеканалу «Матч ТВ».

    «Если говорить о «Матче», то я не хочу иметь с ним никаких дел в обозримом будущем. Это, мне кажется, себя не уважать. Я же, в конце концов, не собачка, которую можно позвать кушать, и она побежала.

    Мой уход с «Матча», как его не называй – уход или изгнание, или увольнение, или что угодно, с позором, не важно. С этого времени прошло почти три года. Меня ни разу вообще ни на одну программу не позвали. Я не то, чтобы фиксирую, считаю или думаю об этом, но это же факт», – сказал Уткин.

    Ранее стало известно, что Уткин будет комментировать матчи чемпионата мира-2018 на Первом канале.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.06.2018 11:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 10 июня 2018, 15:41

      Не все его высказывания всем понравятся и как комментатор он не хуже других. Все же на "Матч ТВ" с ним обошлись не по человечески.

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 10 июня 2018, 13:41

      Видать, Тина что-то такое шепнула на ушко Васиньке, что малыш обиделся и никогда этого не простит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 10 июня 2018, 13:32

      Очень хороший комментатор.Удачи ему.

      3
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 10 июня 2018, 13:23

      незаменимых людей не бывает.

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 10 июня 2018, 13:03

      А так эпично со всеми недавно прощался как комментатор. Как оказалось - ненадолго!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 июня 2018, 12:39

      Василий, правильно, надо уважать себя и знать себе цену. Матч ТВ,
      это не для тебя. Пусть молодые там потренируются и наберутся опыта.

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