Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин: «Не хочу иметь никаких дел с «Матч ТВ»

10 июня 2018, 11:30
6

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к телеканалу «Матч ТВ».

«Если говорить о «Матче», то я не хочу иметь с ним никаких дел в обозримом будущем. Это, мне кажется, себя не уважать. Я же, в конце концов, не собачка, которую можно позвать кушать, и она побежала.

Мой уход с «Матча», как его не называй – уход или изгнание, или увольнение, или что угодно, с позором, не важно. С этого времени прошло почти три года. Меня ни разу вообще ни на одну программу не позвали. Я не то, чтобы фиксирую, считаю или думаю об этом, но это же факт», – сказал Уткин.

Ранее стало известно, что Уткин будет комментировать матчи чемпионата мира-2018 на Первом канале.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия Уткин Василий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1528623579
Василий, правильно, надо уважать себя и знать себе цену. Матч ТВ, это не для тебя. Пусть молодые там потренируются и наберутся опыта.
Ответить
Lester84
1528625026
А так эпично со всеми недавно прощался как комментатор. Как оказалось - ненадолго!
Ответить
3a zenit
1528626204
незаменимых людей не бывает.
Ответить
Ilya Lapsin
1528626758
Очень хороший комментатор.Удачи ему.
Ответить
Yev
1528627288
Видать, Тина что-то такое шепнула на ушко Васиньке, что малыш обиделся и никогда этого не простит
Ответить
zigbert
1528634508
Не все его высказывания всем понравятся и как комментатор он не хуже других. Все же на "Матч ТВ" с ним обошлись не по человечески.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
Все новости
Все новости
Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА
01:54
Стало известно, действительно ли Зобнин требовал у «Спартака» уменьшения зарплаты
01:34
Бубнов оценил вероятность назначения Талалаева в «Барселону»
01:25
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
6
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
13
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
5
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
3
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
Вчера, 20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
Вчера, 20:37
45
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+