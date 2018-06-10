Уткин: «Не хочу иметь никаких дел с «Матч ТВ»

Футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к телеканалу «Матч ТВ».

«Если говорить о «Матче», то я не хочу иметь с ним никаких дел в обозримом будущем. Это, мне кажется, себя не уважать. Я же, в конце концов, не собачка, которую можно позвать кушать, и она побежала.

Мой уход с «Матча», как его не называй – уход или изгнание, или увольнение, или что угодно, с позором, не важно. С этого времени прошло почти три года. Меня ни разу вообще ни на одну программу не позвали. Я не то, чтобы фиксирую, считаю или думаю об этом, но это же факт», – сказал Уткин.

Ранее стало известно, что Уткин будет комментировать матчи чемпионата мира-2018 на Первом канале.