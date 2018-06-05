Селюк: «Ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Он пришел в «Сити» мерзким методом»

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, высказал мнение о личных и профессиональных качествах главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«При всем желании, ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Можно начать уже с того, что он пришел в «Манчестер Сити» мерзким методом. О переходе было объявлено в то время, когда у руля команды еще был Пеллегрини, его коллега по тренерскому цеху. Причем «Манчестер Сити» тогда уверенно выступал во всех турнирах, в которых принимал участие. Гвардиола боялся, что Пеллегрини в том сезоне победит в чемпионате и других турнирах, как это сделал перед его приходом в «Баварию» Хайнкес, выигравший все что можно. Гвардиола не смог повторить достижения Хайнкеса, находясь последующие три года у руля лучшего немецкого клуба, который и без Гвардиолы опять лидирует и побеждает.

Если в «Баварию» назначить мою бабушку, команда все равно станет чемпионом. Завидное постоянство выбора Гвардиолы: прийти в клуб с огромным бюджетом, который и без него все время становится чемпионом. Еще раз: поступок Гвардиолы по отношению к Пеллегрини, который в том году дошел до полуфинала Лиги чемпионов, был мерзким. Но таких поступков у Гвардиолы много», – сказал Селюк.