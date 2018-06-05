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  • Селюк: «Ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Он пришел в «Сити» мерзким методом»

Селюк: «Ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Он пришел в «Сити» мерзким методом»

5 июня 2018, 13:34
20

Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, высказал мнение о личных и профессиональных качествах главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«При всем желании, ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Можно начать уже с того, что он пришел в «Манчестер Сити» мерзким методом. О переходе было объявлено в то время, когда у руля команды еще был Пеллегрини, его коллега по тренерскому цеху. Причем «Манчестер Сити» тогда уверенно выступал во всех турнирах, в которых принимал участие. Гвардиола боялся, что Пеллегрини в том сезоне победит в чемпионате и других турнирах, как это сделал перед его приходом в «Баварию» Хайнкес, выигравший все что можно. Гвардиола не смог повторить достижения Хайнкеса, находясь последующие три года у руля лучшего немецкого клуба, который и без Гвардиолы опять лидирует и побеждает.

Если в «Баварию» назначить мою бабушку, команда все равно станет чемпионом. Завидное постоянство выбора Гвардиолы: прийти в клуб с огромным бюджетом, который и без него все время становится чемпионом. Еще раз: поступок Гвардиолы по отношению к Пеллегрини, который в том году дошел до полуфинала Лиги чемпионов, был мерзким. Но таких поступков у Гвардиолы много», – сказал Селюк.

Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп Селюк Дмитрий
Комментарии (20)
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Отчаянный Пердун
1528195271
Мерзко втюхивать нам в чемпионат мертвых игроков, а потом говорить что это тренера плохие!!!
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zatonn
1528195499
А по мне так нет лживее, гнилее и опаснее публики, чем футбольные агенты.
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la verdad
1528195774
Селюк - адвокат Пеллегрини? А Пеллегрини об этом знает???)))) А то Селюк может и счёт за услуги прислать ))))
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Gerecht165
1528195901
А не мерзко уже который месяц обиженно и постоянно "иметь мнение" в СМИ об одном и том же человеке?
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Полная Канистра
1528195920
Не тебе решать каким путём он пришёл в Ман Сити это сугубо личное да и вообще срал он на тебя что ты думаешь о нём Лучше думай о своих человеческих качествах селюк ты наш . Бабулька твоя какой клуб тренирует если не секрет?
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snaiper1989
1528196042
Селюк говно вылил на отличного тренера из-за своей ручной обезьяны(ЯЯ Туре)....
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Обер-КанцлерЪ
1528205604
Гвардиола убрал Яя Туре из команды именно из-за слишком активного агента Селюка. И правильно сделал, я считаю. Проще отказаться от хорошего игрока и пережить это, чем терпеть постоянно давление этого сумасшедшего еврея.
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Бухбух
1528207118
МС без ЯЯ стал первым с огромным отрывом - значит тренер прав. А если было бы, например, 5-е место что бы тогда Селюк говорил ? Даже думать не хочется.
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OfaZavr
1528214133
личная неприязнь сквозит в каждом слове.
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zigbert
1528222681
Своими высказываниями Селюк старается опорочить Гвардиолу,но это у него вряд ли получится.
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