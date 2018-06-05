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    Селюк: «Ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Он пришел в «Сити» мерзким методом»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, высказал мнение о личных и профессиональных качествах главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы.

    «При всем желании, ничего хорошего о человеческих качествах Гвардиолы сказать нельзя. Можно начать уже с того, что он пришел в «Манчестер Сити» мерзким методом. О переходе было объявлено в то время, когда у руля команды еще был Пеллегрини, его коллега по тренерскому цеху. Причем «Манчестер Сити» тогда уверенно выступал во всех турнирах, в которых принимал участие. Гвардиола боялся, что Пеллегрини в том сезоне победит в чемпионате и других турнирах, как это сделал перед его приходом в «Баварию» Хайнкес, выигравший все что можно. Гвардиола не смог повторить достижения Хайнкеса, находясь последующие три года у руля лучшего немецкого клуба, который и без Гвардиолы опять лидирует и побеждает.

    Если в «Баварию» назначить мою бабушку, команда все равно станет чемпионом. Завидное постоянство выбора Гвардиолы: прийти в клуб с огромным бюджетом, который и без него все время становится чемпионом. Еще раз: поступок Гвардиолы по отношению к Пеллегрини, который в том году дошел до полуфинала Лиги чемпионов, был мерзким. Но таких поступков у Гвардиолы много», – сказал Селюк.

    Источник: Sport24

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    05.06.2018 13:34
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 21:18

      Своими высказываниями Селюк старается опорочить Гвардиолу,но это у него вряд ли получится.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 18:55

      личная неприязнь сквозит в каждом слове.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 5 июня 2018, 16:58

      МС без ЯЯ стал первым с огромным отрывом - значит тренер прав. А если было бы, например, 5-е место что бы тогда Селюк говорил ? Даже думать не хочется.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 июня 2018, 16:33

      Гвардиола убрал Яя Туре из команды именно из-за слишком активного агента Селюка. И правильно сделал, я считаю.

      Проще отказаться от хорошего игрока и пережить это, чем терпеть постоянно давление этого сумасшедшего еврея.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 июня 2018, 15:48

      Гвардиола топ тренер..и приглашать его будут топ клубы. Естественно что перед ним там ктото чтото тоже может выиграть.. Бред несет какой то этот селюк..

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 5 июня 2018, 15:29

      А это как?

      0
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 5 июня 2018, 15:19

      Видимо послал Селюка в известном направлении, теперь изрыгает своё дерьмо на окружающих. Хотя Димон и родился в Питере, но психология хохла с возрастом только укрепляется.

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 5 июня 2018, 15:00

      Футбольный агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы бывшего полузащитника «Манчестер Сити» и «Барселоны» Яя Туре, А САМ ЯЯ ЛУЧШЕ-ОБЕЗЬЯНА С БАНАНОМ

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 июня 2018, 14:55

      Честно сказать ждал какое нить другое высказывание, а тут все по делу...

      0
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      Рейтинг: +98

      DrDoom 5 июня 2018, 14:30

      Что я только что прочитал ?

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