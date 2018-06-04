Кришито сыграет с Голландией, Инсинье будет капитаном

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал состав команды на товарищеский матч с Голландией, сообщает сайт Федерации футбола страны. Игра пройдет в понедельник, 4 июня, в 21:45 по московскому времени.

Состав сборной Италии выглядит следующим образом: Маттиа Перин, Давиде Дзаппакоста, Маттиа Кальдара, Алессио Романьоли, Доменико Кришито, Бриан Кристанте, Жоржиньо, Джакомо Бонавентура, Симоне Верди, Андреа Белотти, Лоренцо Инсинье.

Капитаном команды назначен Инсинье, который сегодня отмечает свой 28-й день рождения.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Голландия.