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Кришито сыграет с Голландией, Инсинье будет капитаном

4 июня 2018, 07:55
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Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал состав команды на товарищеский матч с Голландией, сообщает сайт Федерации футбола страны. Игра пройдет в понедельник, 4 июня, в 21:45 по московскому времени.

Состав сборной Италии выглядит следующим образом: Маттиа Перин, Давиде Дзаппакоста, Маттиа Кальдара, Алессио Романьоли, Доменико Кришито, Бриан Кристанте, Жоржиньо, Джакомо Бонавентура, Симоне Верди, Андреа Белотти, Лоренцо Инсинье.

Капитаном команды назначен Инсинье, который сегодня отмечает свой 28-й день рождения.

«Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Голландия.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Италия Кришито Доменико Инсинье Лоренцо
Комментарии (2)
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VOLK83
1528136163
Держитесь марихуанщики), Коза ностра идет)
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dinar7777dinar
1528136762
ну если кришито выйдет у италии то совсем италия плоха !
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