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    Кришито сыграет с Голландией, Инсинье будет капитаном

    Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини назвал состав команды на товарищеский матч с Голландией, сообщает сайт Федерации футбола страны. Игра пройдет в понедельник, 4 июня, в 21:45 по московскому времени.

    Состав сборной Италии выглядит следующим образом: Маттиа Перин, Давиде Дзаппакоста, Маттиа Кальдара, Алессио Романьоли, Доменико Кришито, Бриан Кристанте, Жоржиньо, Джакомо Бонавентура, Симоне Верди, Андреа Белотти, Лоренцо Инсинье.

    Капитаном команды назначен Инсинье, который сегодня отмечает свой 28-й день рождения.

    «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Италия – Голландия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 07:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 июня 2018, 21:26

      ну если кришито выйдет у италии то совсем италия плоха !

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      Рейтинг: +385

      VOLK83 4 июня 2018, 21:16

      Держитесь марихуанщики), Коза ностра идет)

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