Главные новости утра. Мутко останется президентом РФС, игроки «Реала» знают об уходе Роналду

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 12:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +845

      Avaretz 2 июня 2018, 14:02

      Ну нет у мудко совести, чё поделать, только такие "качества" необходимы чтобы сидеть в чиновниках, бессовестностью, наглостью, лживостью. Ну раз он на двух креслах одновременно разместился, значит этих "качеств" у него за двоих

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 2 июня 2018, 12:19

      когда уже расстреляют этих мудков из рфс

      3
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      Рейтинг: +1398

      Бабушка Зильзиля > KARAT777 2 июня 2018, 13:28

      Лучше долгую...отправить его в открытое море на плоту с англо-российским переводчиком))

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