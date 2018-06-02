Главные новости утра. Мутко останется президентом РФС, игроки «Реала» знают об уходе Роналду

Ну нет у мудко совести, чё поделать, только такие "качества" необходимы чтобы сидеть в чиновниках, бессовестностью, наглостью, лживостью. Ну раз он на двух креслах одновременно разместился, значит этих "качеств" у него за двоих
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