Агент Магнуссона подтвердил, что исландец может перейти в ЦСКА

Бьярки Гунльойсон, агент защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в ЦСКА.

Армейцы предлагают игроку сборной Исландии контракт на 4 года. Сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.

«И ЦСКА, и «Бристоль» заинтересованы в том, чтобы трансфер Хордура Магнуссона в московскую команду состоялся. Если сделка будет завершена, клубы объявят о переходе сразу же», — сказал агент.