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    Агент Магнуссона подтвердил, что исландец может перейти в ЦСКА

    Бьярки Гунльойсон, агент защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в ЦСКА.

    Армейцы предлагают игроку сборной Исландии контракт на 4 года. Сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.

    «И ЦСКА, и «Бристоль» заинтересованы в том, чтобы трансфер Хордура Магнуссона в московскую команду состоялся. Если сделка будет завершена, клубы объявят о переходе сразу же», — сказал агент.

    Источник: Sport24

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    02.06.2018 07:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 июня 2018, 12:59

      В Исландии очень жёсткое миграционное законодательство! Дикарям там не разгуляться. Своя национальная валюта. И что в итоге? Островок с 300-тысячным населением (два микрорайона Москвы, превращённой в аул!) ЭКСПОРТИРУЕТ ФУТБОЛИСТОВ!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 2 июня 2018, 12:34

      Ну остается ждать.

      1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 2 июня 2018, 10:52

      Исландцы упёртые парни....трудолюбивые!!!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 2 июня 2018, 10:42

      ЦСКА - отличный вариант для Магнуссона. Глядишь, в Лиге чемпионов сыграет. В Бристоль Сити ему вряд ли предоставят такую возможность

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июня 2018, 10:11

      В основе сборной играет. А сборная Исландии - трудяги. Отличный трансфер!

      2
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      Рейтинг: +392

      A-Den 2 июня 2018, 10:08

      засилие исландцев РФПЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 2 июня 2018, 09:50

      По нарезкам он не плох!

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 2 июня 2018, 08:21

      Одобрям-с!

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 2 июня 2018, 07:45

      Посмотрел нарезку- довольно шустрый паренёк

      2
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