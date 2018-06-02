Агент Магнуссона подтвердил, что исландец может перейти в ЦСКА

В Исландии очень жёсткое миграционное законодательство! Дикарям там не разгуляться. Своя национальная валюта. И что в итоге? Островок с 300-тысячным населением (два микрорайона Москвы, превращённой в аул!) ЭКСПОРТИРУЕТ ФУТБОЛИСТОВ!
Бьярки Гунльойсон, агент защитника «Бристоль Сити» Хордура Магнуссона, подтвердил, что его клиент может продолжить карьеру в ЦСКА.
Армейцы предлагают игроку сборной Исландии контракт на 4 года. Сумма трансфера может составить до 3 миллионов евро.
«И ЦСКА, и «Бристоль» заинтересованы в том, чтобы трансфер Хордура Магнуссона в московскую команду состоялся. Если сделка будет завершена, клубы объявят о переходе сразу же», — сказал агент.