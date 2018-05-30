«Кто платит, тот танцует». В Нижнем Новгороде постоянно умирают клубы

В спецпроекте интервью «Бомбардиру» рассказал, как в его городе прекращала существование одноименная команда.

«Было ли ощущение, что все предрешено? Было. Скажу так: где-то по зиме один из функционеров Нижнего Новгорода в приватной встрече сказал, что на стадионе будет играть другая команда. Во-вторых, было совершенно понятно, что денег у команды нет, а в качестве команды высшей лиги она никому не нужна.

Был слушок, что даже если бы ребята порвали жилы и взяли стыки, произошла бы красивая рокировка: либо команду бы переименовали, либо сделали бы еще гениальнее. Просто убирается весь игровой и руководящий состав, а на их место завозятся игроки «Волги». Потому что деньги шли из одного кармана. Кто платит, тот танцует», – сказал Шуклин.

Город, в котором постоянно умирают футбольные клубы