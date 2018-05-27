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  • Геркус: «По работе Клоппа в «Ливерпуле» есть вопросы. Его команда не сбалансирована»

Геркус: «По работе Клоппа в «Ливерпуле» есть вопросы. Его команда не сбалансирована»

27 мая 2018, 21:40
17

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от просмотра финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). Российский специалист сравнил двух главных тренеров команд Зинедина Зидан и Юргена Клоппа.

«Футбольный мир построен на противостояниях. Вчера мы стали свидетелями очередного сражения философий развития клуба. Меня спрашивают: Клопп или Зидан? После крайне драматичного, но поучительного финала хочу выразить свое отношение к происходящему.

Мне очень нравится Клопп как личность. Нравится его характер, что выражается в агрессивном атакующем стиле команды. Но по его работе в «Ливерпуле» есть огромный вопрос. Его команда не сбалансирована. У нее системно слабая защита и, сейчас это стало очевидно всем, слабые для больших задач вратари.

Правильно устроенный клуб не дал бы Клоппу совершить таких ошибок при построении команды, но в Англии привыкли следовать традициям. И сегодня результат показывает, что самая богатая лига в мире вынуждена принять испанское доминирование.

Феномен же Зидана нам только предстоит осознать. Пока он уверенно встает в один ряд с самыми великими, мы можем только изумленно аплодировать его «Реалу» – королям нашей футбольной вселенной. Они снова сделали это! Третий раз подряд!» – сообщил Геркус.

Источник: Instagram
Лига чемпионов Ливерпуль Реал Клопп Юрген Зидан Зинедин Геркус Илья
Комментарии (17)
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Бан
1527447468
У завхоза по-моему звездная болезнь. Не?
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Vickont
1527447870
Эта " не сбалансированная" команда дошла до финала ЛЧ, а "сбалансированный" Локо вылетел в 1/8 ЛЕ с общим счетом 8-1, вот и вся разница
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ks75
1527448245
Упрекать и критиковать Клоппа может только тот человек,который превзошел его,создал что-то сильнее чем Ливерпуль,а только представьте что бы сделал Ливерпуль с "супер сбалансированной" командой Геркуса))))))). И это было бы даже жестче чем избиение Спартака.
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ks75
1527448891
Атлетико играя далеко не в полную силу,не имея и близко такого состава как у Ливерпуля, устроил нашему Локо в двух матчах такое жесткое порно, что до последнего тура у Локомотива очко дымилось и толком не смогли в себя после этого прийти. И если бы не раздолбайство ЦСКА и Спартака, то не видать Локо чемпионства как своих ушей. Надо быть объективным,что эти два клуба и половину матчей в чемпионате не провели на 100% отдачи, а локомотив благодаря Семину шел на пределе своих возможностей,прыгнул выше головы. Заслуга Геркуса не в том что он собрал хороший состав,а в том что он не путался в ногах у прекрасного тренена и не мешался ему в работе.
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zabvo9406
1527454007
Ты сначала выйди в финал хотя бы ЛЕ потом трындеть будешь
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Makaweli
1527458370
Просто бред псевдо профи!
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Томик
1527460080
Когда это Геркус успел стать футбольным экспертом?
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zigbert
1527486605
Рассуждать о команде высокого европейского уровня, не совсем этично. Да игра пошла по сценарию Реала, но могло получиться совершенно иначе. Что тогда бы сказал Геркус.
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SPACE TRUCKIN
1527486982
так рассуждает,будто Локо в финале играл,а не Ливер...интересно будет посмотреть на игру этих команд между собой,если жребий вдруг сведёт в ЛЧ...И что геркус потом сказал бы...
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OfaZavr
1527492779
думаю не ему рассуждать на подобную тему, в Ливерпуля сами все знают и разберутся если что не так.
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