Геркус: «По работе Клоппа в «Ливерпуле» есть вопросы. Его команда не сбалансирована»

Президент «Локомотива» Илья Геркус поделился наблюдениями от просмотра финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» (3:1). Российский специалист сравнил двух главных тренеров команд Зинедина Зидан и Юргена Клоппа.

«Футбольный мир построен на противостояниях. Вчера мы стали свидетелями очередного сражения философий развития клуба. Меня спрашивают: Клопп или Зидан? После крайне драматичного, но поучительного финала хочу выразить свое отношение к происходящему.

Мне очень нравится Клопп как личность. Нравится его характер, что выражается в агрессивном атакующем стиле команды. Но по его работе в «Ливерпуле» есть огромный вопрос. Его команда не сбалансирована. У нее системно слабая защита и, сейчас это стало очевидно всем, слабые для больших задач вратари.

Правильно устроенный клуб не дал бы Клоппу совершить таких ошибок при построении команды, но в Англии привыкли следовать традициям. И сегодня результат показывает, что самая богатая лига в мире вынуждена принять испанское доминирование.

Феномен же Зидана нам только предстоит осознать. Пока он уверенно встает в один ряд с самыми великими, мы можем только изумленно аплодировать его «Реалу» – королям нашей футбольной вселенной. Они снова сделали это! Третий раз подряд!» – сообщил Геркус.