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Бэйл: «Никогда не забивал ударом через себя»

27 мая 2018, 10:51
5

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своем голе в финале Лиги чемпионов. Валлийский футболист забил мяч в ворота «Ливерпуля» ударом через себя.

«Забить такой гол на главной сцене мирового футбола – это мечта. Никогда не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое.

Марсело выполнил передачу, мяч шел на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и попасть», – сказал Бэйл.

Бэйл забил самый сумасшедший гол в истории финалов. Неописуемая красота!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Бэйл Гарет
Комментарии (5)
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A-Den
1527407715
По мне его второй удар баще был
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Worldsoccer2121
1527407736
Красавец!
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Урия Гип
1527410096
Теперь будет что вспомнить.
Ответить
teodogat
1527412424
И никогда больше не забьешь
Ответить
val-berezko
1527413617
Такие голы-редкость. Отличный пас и отличный удар!
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