Бэйл: «Никогда не забивал ударом через себя»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал о своем голе в финале Лиги чемпионов. Валлийский футболист забил мяч в ворота «Ливерпуля» ударом через себя.

«Забить такой гол на главной сцене мирового футбола – это мечта. Никогда не забивал ударом через себя, хотя попыток было предостаточно. Всегда хотел сделать что-то такое.

Марсело выполнил передачу, мяч шел на идеальной высоте. Очень здорово, что мне удалось нанести акцентированный удар и попасть», – сказал Бэйл.

Бэйл забил самый сумасшедший гол в истории финалов. Неописуемая красота!