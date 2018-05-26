На финал Лиги чемпионов в Киеве прибыли 18 тысяч человек. Двум российским журналистам было отказано во въезде

Государственная пограничная служба Украины сообщила о количестве болельщиков, прибывших в Украину на финал Лиги чемпионов. Как заявили в ведомстве, на матч «Реал» – «Ливерпуль» в Киев приехали около 18 тысяч человек.

В результате дополнительной проверки во въезде в страну отказано шести иностранцам. Также не пустили на территорию Украины двух российских представителей СМИ, прилетевших рейсами из Минска и Тбилиси.

«Пограничники оформили документы на въезд в страну почти 18 тысячам граждан, которые следуют на финал Лиги чемпионов. В том числе в течение последних суток оформлено восемь тысяч человек», – сообщается в пресс-релизе госпогранслужбы Украины.

Поединок «Реал» – «Ливерпуль» состоится сегодня, 26 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка