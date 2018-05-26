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  • Мутко: «Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет»

Мутко: «Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет»

26 мая 2018, 14:20
33

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время может отойти от управления футболом в России. С 2005 по 2017 года он возглавлял РФС. В прошлом декабре приостановил свою деятельность на посту президента организации.

«Я приостановил работу президента РФС. Сегодня попросил, чтобы она была закреплена юридически. Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности. Как только появится ясность с моим иском CAS, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все будет зависеть от решения и от дальнейшего.

Руководство страны предложило серьезный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: «Футбол фром май харт!» – сказал Мутко.

Источник: Чемпионат.ком
Россия Мутко Виталий
Комментарии (33)
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3a zenit
1527334039
на тот свет?
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ВетеR
1527334725
Лучше бы тебя 3-4 года не было и вообще,что бы не было!!
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Полная Канистра
1527335056
на стройке попроси чтобы забетонировали в фундамент
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vladimir-7
1527335804
Это прекрасно, что мы не будем видеть и слышать Мудко. Передай привет оленям, Виталик.
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Gornostay
1527336658
Ключевая фраза: " Я всегда буду с вами")))))
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1bear
1527338422
...прочитав заголовок,решил,что смертельная болезнь или,наконец,попал под следствие...
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prezent2017
1527338520
Мутко: «Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет. В лагерь поеду загорать, за колючую проволоку.»
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alex1951
1527338662
Свят...свят....свят.... твои слова ,да богу уши! И хде упокоится собираиси? На Ваганьковском? За материальную часть не беспокоиси... Все мы ,бомбардирцы,скинемся на такое святое дело,все будя чин-чинарем.... А пока ты в поряде , доведи строительство до уровня футбола,а там уже тебя ,,поддержат,, бабульки,дедульки,ветераны и мамочки с короедами))))
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kykyi
1527340192
" ...через 3, 4 месяца меня с вами не будет". Неужели прислали "черную метку"? Повысили в должности и прислали метку. Помнится, такое же предложение сделал Гитлер Паулюсу в 1943 г.
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OfaZavr
1527349250
замечательно, и впредь лучше бы футбола ни каким образом не касался.
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