Мутко: «Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет»

Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время может отойти от управления футболом в России. С 2005 по 2017 года он возглавлял РФС. В прошлом декабре приостановил свою деятельность на посту президента организации.

«Я приостановил работу президента РФС. Сегодня попросил, чтобы она была закреплена юридически. Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности. Как только появится ясность с моим иском CAS, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все будет зависеть от решения и от дальнейшего.

Руководство страны предложило серьезный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: «Футбол фром май харт!» – сказал Мутко.