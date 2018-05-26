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    Мутко: «Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет»

    Вице-премьер РФ по строительству Виталий Мутко заявил, что в ближайшее время может отойти от управления футболом в России. С 2005 по 2017 года он возглавлял РФС. В прошлом декабре приостановил свою деятельность на посту президента организации.

    «Я приостановил работу президента РФС. Сегодня попросил, чтобы она была закреплена юридически. Считаю, что Алаев хорошо исполняет свои обязанности. Как только появится ясность с моим иском CAS, то оценю ситуацию и обсудим вопрос. Все будет зависеть от решения и от дальнейшего.

    Руководство страны предложило серьезный вызов: я буду курировать вопросы, связанные с развитием регионов, качеством жизни. Возможно, через три-четыре месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола. Напоследок скажу: «Футбол фром май харт!» – сказал Мутко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.05.2018 14:20
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 12:52

      Чуть ли не прощальная речь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 26 мая 2018, 20:02

      "— Всякое может случиться, но знайте: где бы вы ни были, где бы я ни был,. я всегда буду помнить о вас, я обязательно вас найду…
      — А чего тут понимать? Где хошь, говорит, найду и горло перережу.
      — Прямо на смерть?
      — А то как же!" ©

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 26 мая 2018, 19:44

      помянем.хули..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 18:40

      замечательно, и впредь лучше бы футбола ни каким образом не касался.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1236

      омск55 26 мая 2018, 18:19

      земля тебе пухом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 мая 2018, 17:48

      если бы я ходил в церковь то каждый день бы молился чтобы тебя не было с нами тоесть живи и здравствуй, но не подходи к футболу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 26 мая 2018, 16:25

      И слава богу! Давно пора

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 26 мая 2018, 16:09

      " ...через 3, 4 месяца меня с вами не будет". Неужели прислали "черную метку"? Повысили в должности и прислали метку. Помнится, такое же предложение сделал Гитлер Паулюсу в 1943 г.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +271

      artem 81 26 мая 2018, 15:58

      Дергай уже

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 26 мая 2018, 15:44

      Свят...свят....свят....
      твои слова ,да богу уши!
      И хде упокоится собираиси?
      На Ваганьковском?
      За материальную часть не беспокоиси...
      Все мы ,бомбардирцы,скинемся на такое святое дело,все будя чин-чинарем....
      А пока ты в поряде , доведи строительство до уровня футбола,а там уже тебя ,,поддержат,, бабульки,дедульки,ветераны и мамочки с короедами))))

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