Клопп: «Зидан не разбирается в тактике? Тогда в финале сыграют два тренера, которые не смыслят в ней»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Мы не можем бороться с «Реалом» на равных, но тактика для того и существует, чтобы сыграть с противником на одном уровне. Когда он на одном уровне с тобой, ты можешь его победить.

Зидан? Люди думают, что он не разбирается в тактике… то же говорят и обо мне. Два тренера, которые ничего не смыслят в тактике, оказались в финале. О чем это тогда говорит?

Зидан – один из пяти лучших игроков всех времен. Я в «Ливерпуле» дольше, чем он в «Реале», при этом он собирается выиграть третью Лигу чемпионов. Этого раньше никогда не происходило в карьере тренера. Он потрясающий, такой же, каким был игроком», – сказал Клопп.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.