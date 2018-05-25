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    Клопп: «Смотрели матчи «Реала» и думали: «Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

    «Опыт очень важен. Уверен, что за несколько секунд до начала матча «Реал» будет чувствовать себя увереннее нас. Но это не проблема, потому что игра не заканчивается в эти секунды, а только начинается.

    У нас было две недели на подготовку, все нормально. Мы анализировали игру «Реала» против разных команд и думали: «Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами», – сказал Клопп.

    Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Skysports

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    25.05.2018 19:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +915

      спанчес 26 мая 2018, 13:52

      2 раза все-таки играли 2008-09 и 2014-15

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 11:07

      давай Ливер постарайся удивить Реал!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 25 мая 2018, 23:41

      При всем уважении, шансов нет у твоей команды Юрген!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 22:07

      Победу Ливерпулю.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 20:16

      ХОТЕЛОСЬ ЧТОБЫ ЛИВЕР ВЫИГРАЛ КУБОК ЛЧ

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin 25 мая 2018, 19:52

      Будет шикарный финал.

      5
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Ilya Lapsin 25 мая 2018, 20:06

      да если не будет не какой посторонний вмешательство

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +168

      Ilya Lapsin > САНЁК17 25 мая 2018, 20:58

      +++++

      0
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