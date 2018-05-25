Клопп: «Смотрели матчи «Реала» и думали: «Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Опыт очень важен. Уверен, что за несколько секунд до начала матча «Реал» будет чувствовать себя увереннее нас. Но это не проблема, потому что игра не заканчивается в эти секунды, а только начинается.

У нас было две недели на подготовку, все нормально. Мы анализировали игру «Реала» против разных команд и думали: «Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами», – сказал Клопп.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.