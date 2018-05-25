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  • Клопп: «Смотрели матчи «Реала» и думали: «Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами»

Клопп: «Смотрели матчи «Реала» и думали: «Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами»

25 мая 2018, 19:06
8

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

«Опыт очень важен. Уверен, что за несколько секунд до начала матча «Реал» будет чувствовать себя увереннее нас. Но это не проблема, потому что игра не заканчивается в эти секунды, а только начинается.

У нас было две недели на подготовку, все нормально. Мы анализировали игру «Реала» против разных команд и думали: «Вау, они очень сильные». Но они никогда не играли с нами», – сказал Клопп.

Матч «Реал» – «Ливерпуль» пройдет в субботу, 26 мая. Игра начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: Skysports
Лига чемпионов Реал Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (8)
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Ilya Lapsin
1527267123
Будет шикарный финал.
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Полная Канистра
1527268609
ХОТЕЛОСЬ ЧТОБЫ ЛИВЕР ВЫИГРАЛ КУБОК ЛЧ
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zigbert
1527275227
Победу Ливерпулю.
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Jhon1989
1527280872
При всем уважении, шансов нет у твоей команды Юрген!!!
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OfaZavr
1527322065
давай Ливер постарайся удивить Реал!
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спанчес
1527331954
2 раза все-таки играли 2008-09 и 2014-15
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