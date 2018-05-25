Алекперов: «Бюджет «Спартака» не нуждается в увеличении. Его достаточно для борьбы за победу в РФПЛ»

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что не считает нужным увеличение бюджета «Спартака» в следующем сезоне. По его мнению, размер нынешнего финансирования позволяет красно-белым вести борьбу за победу в чемпионате России.

По информации СМИ, на сегодняшний день бюджет московского клуба составляет около 120 миллионов евро. В минувшем сезоне «Спартак» занял в РФПЛ третье место.

«Мы считаем, что бюджет не нуждается в увеличении. Он наполнен достаточно для того, чтобы «Спартак» мог побороться за победу в чемпионате России», – сказал Алекперов.