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    Алекперов: «Бюджет «Спартака» не нуждается в увеличении. Его достаточно для борьбы за победу в РФПЛ»

    Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что не считает нужным увеличение бюджета «Спартака» в следующем сезоне. По его мнению, размер нынешнего финансирования позволяет красно-белым вести борьбу за победу в чемпионате России.

    По информации СМИ, на сегодняшний день бюджет московского клуба составляет около 120 миллионов евро. В минувшем сезоне «Спартак» занял в РФПЛ третье место.

    «Мы считаем, что бюджет не нуждается в увеличении. Он наполнен достаточно для того, чтобы «Спартак» мог побороться за победу в чемпионате России», – сказал Алекперов.

    Источник: ТАСС

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    25.05.2018 14:34
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 мая 2018, 00:16

      бюджет у нас и правда приличный, особенно бросается в глаза что у цска то он меньше а результат выше. Надеюсь руководство сделает выводы и внесет поправки в состав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 21:51

      Алекперов рассуждает как старый и мудрый бык :мы медленно встанем, медленно пойдём и отымеем всё стадо. (РФПЛ)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 19:52

      Поднять бюджет не мешало бы, для усиления отдельных позиций. Тем более еврокубки будут отнимать много сил.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 мая 2018, 19:03

      как показал этот сезон уже недостаточно, тем более когда травмы случаются глубина состава требуется, да и в ЛЕ если хотим подальше пройти тоже.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 17:26

      Миллер по другому считает что недостаточно чтобы за чемпионство бороться.
      Не помешало бы ещё бы такую сумму приплюсовать к данной а то всё это как говорится с /натяжкой/

      4
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 мая 2018, 16:33

      главно правильно его расходывать

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 25 мая 2018, 16:23

      Если не чемпионы!то мало а судий подкупать

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Жёлто-синий 25 мая 2018, 17:08

      Сформулируйте по русски, мы оценим.

      2
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      Рейтинг: +8026

      nik55 25 мая 2018, 15:34

      своя молодежь пусть играет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 25 мая 2018, 15:29

      Новая кровь всегда необходима. Плюс ряды пенсионеров растут. Без толковых трансферов будем, в лучшем случае, за 3-5 места бороться.

      7
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 25 мая 2018, 15:23

      Всё верно говорит! Понятно, что спартак не супер команда и звезды в нее не поедут

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Федя Кабак 25 мая 2018, 17:32

      скажи на милость какие звёзды кроме Спартака к нам едут и в какие в наши топ клубы давай гни пальцы я считать буду

      4
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