Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Алекперов: «Бюджет «Спартака» не нуждается в увеличении. Его достаточно для борьбы за победу в РФПЛ»

Алекперов: «Бюджет «Спартака» не нуждается в увеличении. Его достаточно для борьбы за победу в РФПЛ»

25 мая 2018, 14:34
16

Глава «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что не считает нужным увеличение бюджета «Спартака» в следующем сезоне. По его мнению, размер нынешнего финансирования позволяет красно-белым вести борьбу за победу в чемпионате России.

По информации СМИ, на сегодняшний день бюджет московского клуба составляет около 120 миллионов евро. В минувшем сезоне «Спартак» занял в РФПЛ третье место.

«Мы считаем, что бюджет не нуждается в увеличении. Он наполнен достаточно для того, чтобы «Спартак» мог побороться за победу в чемпионате России», – сказал Алекперов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1527249143
Блин, цена на нефть подскочила, бензин на заправках безудержно дорожает, а Лукойл скупердяйничает! Кого вы купите для усиления при том же бюджете? Того же условного Петковича? Или будем подбирать на рынке свободных агентов то что никому не нужно?
Ответить
Eddyson
1527251349
Новая кровь всегда необходима. Плюс ряды пенсионеров растут. Без толковых трансферов будем, в лучшем случае, за 3-5 места бороться.
Ответить
nik55
1527251652
своя молодежь пусть играет
Ответить
Жёлто-синий
1527254599
Если не чемпионы!то мало а судий подкупать
Ответить
серега кашин
1527255207
главно правильно его расходывать
Ответить
Полная Канистра
1527258397
Миллер по другому считает что недостаточно чтобы за чемпионство бороться. Не помешало бы ещё бы такую сумму приплюсовать к данной а то всё это как говорится с /натяжкой/
Ответить
OfaZavr
1527264208
как показал этот сезон уже недостаточно, тем более когда травмы случаются глубина состава требуется, да и в ЛЕ если хотим подальше пройти тоже.
Ответить
zigbert
1527267174
Поднять бюджет не мешало бы, для усиления отдельных позиций. Тем более еврокубки будут отнимать много сил.
Ответить
Мары
1527274276
Алекперов рассуждает как старый и мудрый бык :мы медленно встанем, медленно пойдём и отымеем всё стадо. (РФПЛ)
Ответить
ramos6548
1527282977
бюджет у нас и правда приличный, особенно бросается в глаза что у цска то он меньше а результат выше. Надеюсь руководство сделает выводы и внесет поправки в состав
Ответить
Главные новости
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
4
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Все новости
Все новости
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
Вчера, 19:03
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
Вчера, 18:15
1
Воспитанник «Реала» ответил «Оренбургу»
Вчера, 17:53
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
Вчера, 17:47
4
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
Вчера, 17:41
1
Радимов восхвалил «Спартак»
Вчера, 17:25
3
Мухин: «На Канье Уэста по-любому пойду. А кто это?»
Вчера, 17:07
3
В «Локомотиве» прокомментировали уход лидеров
Вчера, 16:49
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
Вчера, 16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
Вчера, 16:29
4
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 16:15
6
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
Вчера, 15:59
6
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 15:52
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+