Mirror: Полиция Киева арестовала пострадавшего английского болельщика

Накануне в Киеве пострадали несколько английских болельщиков, которые прибыли в столицу Украины на финал Лиги чемпионов.

После столкновения один из пострадавших англичан был задержан местной полицией. Против гостя, который получил ранение в голову, правоохранители применили грубую силу и заковали его в наручники. При этом сам фанат просил отпустить его, утверждая, что всего лишь ужинал и не совершал преступления. Через некоторое время пострадавший болельщик мерсисайдцев был отпущен.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, на стадионе «Олимпийский».