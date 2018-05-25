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  • Mirror: Полиция Киева арестовала пострадавшего английского болельщика

Mirror: Полиция Киева арестовала пострадавшего английского болельщика

25 мая 2018, 10:05
17

Накануне в Киеве пострадали несколько английских болельщиков, которые прибыли в столицу Украины на финал Лиги чемпионов.

После столкновения один из пострадавших англичан был задержан местной полицией. Против гостя, который получил ранение в голову, правоохранители применили грубую силу и заковали его в наручники. При этом сам фанат просил отпустить его, утверждая, что всего лишь ужинал и не совершал преступления. Через некоторое время пострадавший болельщик мерсисайдцев был отпущен.

Финальный матч Лиги чемпионов «Реал»«Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, на стадионе «Олимпийский».

Источник: Mirror.co.uk
Лига чемпионов Ливерпуль
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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bset
1527232856
Довольно таки гостеприимно. Ну посмотрим, как наши англичан встретят.
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sachsen-leipzig
1527233797
******* англичан, Хохлов правильно делают
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Боцман59rus
1527234299
Это вам не Ростов, греть вас будут дубинками , а не пледами.))) - типичная киевская мусарня, приходилось наблюдать, еще до майдана, в 2011г, применяют силу, только по отношению к заведомо слабым и незащищеным, хотя как было на самом деле мы не знаем, написать можно все что угодно.)))
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alex1951
1527235038
...откупился.... самый верный способ самозащиты.... но это,уверен,пока только цветочки... Цирк с клоунами выступает завтра!
Ответить
Стаz
1527235620
Самое интересное, что на Gardian про этот инцидент не слова)
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Garrincha58
1527236546
хохляцкийбеспередел
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серега кашин
1527241147
это хохлы и этим все сказано
Ответить
Добрый Бобер
1527242940
Ай-яй-яй! Украинские "правоохранители применили грубую силу и заковали его в наручники"... Его, милого интелигентного парня! Почему мне кажется, что это откровенная пропаганда хохлосрача?
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iBragim2102
1527255323
На мирных и пушистых англичан нападают во всех странах.
Ответить
zigbert
1527257185
Слишком много шумихи ,задержан всего один человек.
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