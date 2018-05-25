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    Mirror: Полиция Киева арестовала пострадавшего английского болельщика

    Накануне в Киеве пострадали несколько английских болельщиков, которые прибыли в столицу Украины на финал Лиги чемпионов.

    После столкновения один из пострадавших англичан был задержан местной полицией. Против гостя, который получил ранение в голову, правоохранители применили грубую силу и заковали его в наручники. При этом сам фанат просил отпустить его, утверждая, что всего лишь ужинал и не совершал преступления. Через некоторое время пострадавший болельщик мерсисайдцев был отпущен.

    Финальный матч Лиги чемпионов «Реал»«Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, на стадионе «Олимпийский».

    Источник: Mirror.co.uk

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    25.05.2018 10:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 мая 2018, 18:04

      сми уеропы УЕФА вы где????????????? чё молчите полный рот г... набрали

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 25 мая 2018, 17:06

      Слишком много шумихи ,задержан всего один человек.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 мая 2018, 16:35

      На мирных и пушистых англичан нападают во всех странах.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 25 мая 2018, 15:38

      Да там по роже видно что уголовник

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 25 мая 2018, 13:09

      Ай-яй-яй! Украинские "правоохранители применили грубую силу и заковали его в наручники"... Его, милого интелигентного парня! Почему мне кажется, что это откровенная пропаганда хохлосрача?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 мая 2018, 12:39

      это хохлы и этим все сказано

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +481

      belrus21 25 мая 2018, 11:25

      Завтра все покажет - случайность или система

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2018, 11:22

      хохляцкийбеспередел

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 мая 2018, 11:07

      Самое интересное, что на Gardian про этот инцидент не слова)

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 мая 2018, 10:57

      ...откупился....
      самый верный способ самозащиты....
      но это,уверен,пока только цветочки...
      Цирк с клоунами выступает завтра!

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