УЕФА ужесточил финансовый фэйр-плэй и правила лицензирования клубов

В Киеве состоялось заседание исполкома УЕФА. На нем были приняты решения, касающиеся финансовой деятельности профессиональных клубов. Орган постановил следующее.

«Исполнительный комитет УЕФА ратифицировал новое издание правил клубного лицензирования и финансового «фэйр-плей». Последняя редакция ужесточает существующие правила с учетом меняющихся реалий европейского футбола.

В процессе консультаций с национальными ассоциациями и другими членами европейской футбольной семьи (Ассоциацией европейских клубов, европейскими лигами, профсоюзом футболистов FIFPro Europe) был составлен подробный отчет.

Во-первых, новые правила обеспечат футболу большую прозрачность: клубы будут обязаны публиковать свою финансовую информацию, включая выплаты агентам.

Во-вторых, новые правила окажут позитивное влияние на гармонизацию инструментов отчетности по специфическим транзакциям, таким как трансферы.

В-третьих, будет применяться более дальновидный подход, чтобы предвидеть финансовые проблемы. Этому будет способствовать введение ряда новых финансовых индикаторов, которые позволят ИФКК строже отслеживать бюджеты клубов.

Речь идет об устойчивом коэффициенте долговой нагрузки, позволяющем в полной мере осознать величину долгов клуба, и индикаторе дефицита трансферных средств, который поможет отследить, сколько денег было потрачено на трансферы футболистов в конкретный период.

Наконец, будет введен ряд требований, которые обеспечат защиту и образование юных игроков (политика защиты детей, новые медицинские требования и расширение программ развития молодежи). Не будет забыт и женский футбол в Европе, укреплению и развитию которого также уделяется большое внимание», – говорится в заявлении УЕФА.

Кроме того, организация обнародовала расписание Евро-2020.