Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • УЕФА ужесточил финансовый фэйр-плэй и правила лицензирования клубов

УЕФА ужесточил финансовый фэйр-плэй и правила лицензирования клубов

24 мая 2018, 19:14
4

В Киеве состоялось заседание исполкома УЕФА. На нем были приняты решения, касающиеся финансовой деятельности профессиональных клубов. Орган постановил следующее.

«Исполнительный комитет УЕФА ратифицировал новое издание правил клубного лицензирования и финансового «фэйр-плей». Последняя редакция ужесточает существующие правила с учетом меняющихся реалий европейского футбола.

В процессе консультаций с национальными ассоциациями и другими членами европейской футбольной семьи (Ассоциацией европейских клубов, европейскими лигами, профсоюзом футболистов FIFPro Europe) был составлен подробный отчет.

Во-первых, новые правила обеспечат футболу большую прозрачность: клубы будут обязаны публиковать свою финансовую информацию, включая выплаты агентам.

Во-вторых, новые правила окажут позитивное влияние на гармонизацию инструментов отчетности по специфическим транзакциям, таким как трансферы.

В-третьих, будет применяться более дальновидный подход, чтобы предвидеть финансовые проблемы. Этому будет способствовать введение ряда новых финансовых индикаторов, которые позволят ИФКК строже отслеживать бюджеты клубов.

Речь идет об устойчивом коэффициенте долговой нагрузки, позволяющем в полной мере осознать величину долгов клуба, и индикаторе дефицита трансферных средств, который поможет отследить, сколько денег было потрачено на трансферы футболистов в конкретный период.

Наконец, будет введен ряд требований, которые обеспечат защиту и образование юных игроков (политика защиты детей, новые медицинские требования и расширение программ развития молодежи). Не будет забыт и женский футбол в Европе, укреплению и развитию которого также уделяется большое внимание», – говорится в заявлении УЕФА.

Кроме того, организация обнародовала расписание Евро-2020.

Источник: УЕФА
Европа
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
3ton
1527181258
Легче сделать потолок зарплат , как в Америке и еще я бы ограничил траты на трансферы , допустим макс. 200млн.
Ответить
Cules2013
1527187387
прозрачность в сфере финансов - это оксюморон. Правильнее буде сказать, что УЕФА хочет как можно больше контролировать все денежные потоки клубов, дабы не дай бог лишний евроцент не прошёл мимо их кормушки, а для красоты можно и парочку нормальных поправок внести, вроде, смотрите, как мы любим футбол и заботимся о детях.
Ответить
zigbert
1527226711
Посмотрим как это будет выглядеть на практике.
Ответить
OfaZavr
1527234187
главное чтобы действительно эффективно все работало без лазеек для нарушителей)
Ответить
Главные новости
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
3
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
ЦСКА дал ответ клубу РПЛ по Мусаеву
Вчера, 22:16
4
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Все новости
Все новости
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Карседо ответил на вопрос об участии Барко в матче с «Зенитом»
00:29
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
«Пошел в Мариинку, стал брать уроки падения»: Гурцкая – об игроке «Зенита»
Вчера, 23:39
Артига прокомментировал победу над «Спартаком»
Вчера, 23:00
1
ФотоАлип пробил голову другому игроку «Зенита»
Вчера, 22:35
Умяров объяснил, почему «Спартак» уступил «Рубину»
Вчера, 22:29
2
«Нижний Новгород» впервые проиграл в сезоне Первой лиги
Вчера, 22:24
«Локомотив» хочет купить Голенкова или Мусаева, но не ищет замены Батракову
Вчера, 22:03
Бубнов – о месте Слуцкого в российском футболе: «В сборной, вместо Карпина»
Вчера, 21:54
2
«Локомотив» нашел замену Карпукасу
Вчера, 21:45
Карседо посетовал на невезение после поражения «Спартака» от «Рубина» по пенальти
Вчера, 21:36
3
«Локомотив» может купить вратаря за 5 миллионов
Вчера, 21:27
Раскрыт размер зарплаты Батракова в «Галатасарае»
Вчера, 21:18
2
Семак объяснил, почему у «Зенита» было мало моментов в матче с «Крыльями»
Вчера, 20:58
3
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Обзор матча «Рубин» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 20:37
1
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
Вчера, 20:37
45
Роберто Карлос прокомментировал информацию об обращении в ислам
Вчера, 20:21
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
Вчера, 20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
Вчера, 19:56
5
Стали известны стартовые составы на матч «Динамо» – «Краснодар»: 19 августа 2026
Вчера, 19:44
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
Вчера, 19:42
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
Вчера, 19:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+