«Ливерпуль» объявил заявку на финал Лиги чемпионов с «Реалом»

«Ливерпуль» обнародовал заявку на финальный матч Лиги чемпионов с «Реалом». В нее вошли 23 футболиста.

Вратари: Лорис Кариус, Симон Миньоле.

Защитники: Натаниэл Клайн, Трент Арнолд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Натаниэл Филлипс.

Полузащитники: Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Эмре Джан, Адам Лаллана, Рафаэль Камачо, Кертис Джонс, Садьо Мане, Роберто Фирмино.

Нападающие: Мохамед Салах, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Бенджамин Вудберн.

Поединок «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени.