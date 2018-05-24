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    «Ливерпуль» объявил заявку на финал Лиги чемпионов с «Реалом»

    «Ливерпуль» обнародовал заявку на финальный матч Лиги чемпионов с «Реалом». В нее вошли 23 футболиста.

    Вратари: Лорис Кариус, Симон Миньоле.

    Защитники: Натаниэл Клайн, Трент Арнолд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Натаниэл Филлипс.

    Полузащитники: Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Эмре Джан, Адам Лаллана, Рафаэль Камачо, Кертис Джонс, Садьо Мане, Роберто Фирмино.

    Нападающие: Мохамед Салах, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Бенджамин Вудберн.

    Поединок «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    24.05.2018 17:19
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 25 мая 2018, 11:19

      Уже приятно ,что нашего Клавана включили....
      А ,если еще и Клоп не будет е. клопа ,может и на поле
      выскочит))))

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez 25 мая 2018, 09:14

      Финал ЛЧ ! Это уже большое достижение для Ливерпулья.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 25 мая 2018, 00:12

      Ливерпуль должен выиграть

      0
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 24 мая 2018, 22:22

      Пусть победит сильнейший.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 24 мая 2018, 20:12

      Ливер должен выиграть, они в этом году в ЛЧ здорово играют, буду болеть за них!

      2
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      Рейтинг: +120

      Varzob 24 мая 2018, 19:56

      Футбол будет классным. Обе команды достойны играт в Финале. Вот место проведения не очень,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 24 мая 2018, 17:32

      А толку то, уже все знают кто выиграет финал

      0
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot > Shogun 24 мая 2018, 18:08

      Я не знаю(
      А то мог бы денег не хило так поднять)

      3
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