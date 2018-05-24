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«Ливерпуль» объявил заявку на финал Лиги чемпионов с «Реалом»

24 мая 2018, 17:19
8

«Ливерпуль» обнародовал заявку на финальный матч Лиги чемпионов с «Реалом». В нее вошли 23 футболиста.

Вратари: Лорис Кариус, Симон Миньоле.

Защитники: Натаниэл Клайн, Трент Арнолд, Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Рагнар Клаван, Альберто Морено, Эндрю Робертсон, Натаниэл Филлипс.

Полузащитники: Джордан Хендерсон, Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Эмре Джан, Адам Лаллана, Рафаэль Камачо, Кертис Джонс, Садьо Мане, Роберто Фирмино.

Нападающие: Мохамед Салах, Дэнни Ингс, Доминик Соланке, Бенджамин Вудберн.

Поединок «Реал» – «Ливерпуль» состоится в субботу, 26 мая, в Киеве. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Лига чемпионов Ливерпуль Реал
Комментарии (8)
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Shogun
1527172371
А толку то, уже все знают кто выиграет финал
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Varzob
1527180960
Футбол будет классным. Обе команды достойны играт в Финале. Вот место проведения не очень,,,,,,
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Опорник84
1527181932
Ливер должен выиграть, они в этом году в ЛЧ здорово играют, буду болеть за них!
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zigbert
1527189720
Пусть победит сильнейший.
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Chaborz.1990
1527196371
Ливерпуль должен выиграть
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nelez
1527228853
Финал ЛЧ ! Это уже большое достижение для Ливерпулья.
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alex1951
1527236344
Уже приятно ,что нашего Клавана включили.... А ,если еще и Клоп не будет е. клопа ,может и на поле выскочит))))
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