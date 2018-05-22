Роналду: «Не важно, кто забьет в финале ЛЧ. Важно сотворить историю»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

«Мне нравится играть в Лиге чемпионов. Матчи всегда получаются хорошими. Чтобы победить в этом соревновании, ты должен обыграть лучшие команды мира. В этом турнире может произойти что угодно. Как это было, например, с «Ювентусом».

Это был впечатляющий сезон в ЛЧ, я забил во всех матчах группового этапа. Всегда нужно быть собранным. В этом клубе и в этом турнире нельзя расслабляться.

Я хочу хорошо подготовиться к субботе, сыграть хорошо и забить мячи, если это получится сделать. Но важнее победить. Не имеет значения, кто забьет. Важно сотворить историю», – сказал Роналду.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

Роналду: «Я уважаю «Ливерпуль», но «Реал» лучше них»