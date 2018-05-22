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    Роналду: «Не важно, кто забьет в финале ЛЧ. Важно сотворить историю»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов.

    «Мне нравится играть в Лиге чемпионов. Матчи всегда получаются хорошими. Чтобы победить в этом соревновании, ты должен обыграть лучшие команды мира. В этом турнире может произойти что угодно. Как это было, например, с «Ювентусом».

    Это был впечатляющий сезон в ЛЧ, я забил во всех матчах группового этапа. Всегда нужно быть собранным. В этом клубе и в этом турнире нельзя расслабляться.

    Я хочу хорошо подготовиться к субботе, сыграть хорошо и забить мячи, если это получится сделать. Но важнее победить. Не имеет значения, кто забьет. Важно сотворить историю», – сказал Роналду.

    Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

    Роналду: «Я уважаю «Ливерпуль», но «Реал» лучше них»

    Источник: Marca

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    22.05.2018 21:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +906

      Football06 23 мая 2018, 01:09

      Не важно кто забьёт главное чтобы это был я.. И не важно как я это сделаю.. Мы должны сотворить историю.. Я должен взять 3 ЛЧ подряд и взял 6 исторический ЗМ .. Смахивает на что-то такое..

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 мая 2018, 21:36

      Ливерпуль забьёт на один больше Реала !))

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