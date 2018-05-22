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Левандовски может обойтись «Челси» в 100 миллионов

22 мая 2018, 06:54
8

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски входит в трансферные планы «Челси».

В данный момент лондонский клуб работает над поиском нового главного тренера, который заменит на этом посту Антонио Конте. При этом 29-летний поляк является трансферным приоритетом «Челси» на ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет покинуть «Баварию». Он также высказывался о возможном переходе в «Челси». У нападающего еще есть предложения от «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Сумма потенциального трансфера оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Бавария Челси Левандовски Роберт
Комментарии (8)
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-Olezhek-
1526968068
дороговато как мне кажется...чем то он мне Шевченко напоминает...
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BlackMurder
1526969430
Берите
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Стаz
1526971355
А Жиру сливать чтоль будут?
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Чермындыр
1526972656
Зачем ему Челси? В ЛЕ играть?
Ответить
Docentusa
1526975054
Не перейдёт! Не та манера игры у него!
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Sarco
1526983893
Лева конечно топ , но он уже не молод , вот если бы года два назад хотя бы купили , другое дело . Лучше уж Икарди пусть купят
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iBragim2102
1526995351
Левандовски наврятли пойдет на понижение.
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anri1703
1527042875
Лучше в мю лукаку не стабилен
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