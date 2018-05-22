Левандовски может обойтись «Челси» в 100 миллионов

Форвард «Баварии» Роберт Левандовски входит в трансферные планы «Челси».

В данный момент лондонский клуб работает над поиском нового главного тренера, который заменит на этом посту Антонио Конте. При этом 29-летний поляк является трансферным приоритетом «Челси» на ближайшее летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Левандовски хочет покинуть «Баварию». Он также высказывался о возможном переходе в «Челси». У нападающего еще есть предложения от «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Сумма потенциального трансфера оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.