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    Левандовски может обойтись «Челси» в 100 миллионов

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски входит в трансферные планы «Челси».

    В данный момент лондонский клуб работает над поиском нового главного тренера, который заменит на этом посту Антонио Конте. При этом 29-летний поляк является трансферным приоритетом «Челси» на ближайшее летнее трансферное окно.

    Ранее сообщалось, что Левандовски хочет покинуть «Баварию». Он также высказывался о возможном переходе в «Челси». У нападающего еще есть предложения от «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

    Сумма потенциального трансфера оценивается в 100 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.05.2018 06:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 мая 2018, 05:34

      Лучше в мю лукаку не стабилен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 22 мая 2018, 16:22

      Левандовски наврятли пойдет на понижение.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      Sarco 22 мая 2018, 13:11

      Лева конечно топ , но он уже не молод , вот если бы года два назад хотя бы купили , другое дело . Лучше уж Икарди пусть купят

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 22 мая 2018, 10:44

      Не перейдёт! Не та манера игры у него!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 22 мая 2018, 10:04

      Зачем ему Челси? В ЛЕ играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz 22 мая 2018, 09:42

      А Жиру сливать чтоль будут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 мая 2018, 09:10

      Берите

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +48

      -Olezhek- 22 мая 2018, 08:47

      дороговато как мне кажется...чем то он мне Шевченко напоминает...

      1
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