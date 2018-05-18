Зидан: «Роналду на 120 процентов готов к финалу Лиги чемпионов»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о готовности форварда Криштиану Роналду к финалу Лиги чемпионов.

«Прямо сейчас он готов на 120 процентов. С ним все хорошо. Если Криштиану готов на 120%, все хорошо.

Бэйл? Вы можете говорить, что он стал играть лучше из-за забитых голов. Но он хорошо работает на тренировках. Самое важное, что все игроки находятся в хорошей форме. Это самое важное», – сказал Зидан.

Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет с «Ливерпулем».