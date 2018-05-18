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    Зидан: «Роналду на 120 процентов готов к финалу Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о готовности форварда Криштиану Роналду к финалу Лиги чемпионов.

    «Прямо сейчас он готов на 120 процентов. С ним все хорошо. Если Криштиану готов на 120%, все хорошо.

    Бэйл? Вы можете говорить, что он стал играть лучше из-за забитых голов. Но он хорошо работает на тренировках. Самое важное, что все игроки находятся в хорошей форме. Это самое важное», – сказал Зидан.

    Финал Лиги чемпионов пройдет 26 мая в Киеве. «Реал» сыграет с «Ливерпулем».

    Источник: BBC

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    18.05.2018 22:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 мая 2018, 00:01

      И это прекрасно.

      0
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга 18 мая 2018, 23:07

      в этом году мадрид взял и лигу европы, и лигу чемпионов

      0
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Димон Лебяга 19 мая 2018, 13:05

      Про Лигу Чемпионов рано говоришь

      0
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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга > zenitovec2007 19 мая 2018, 22:21

      тут думаю без вариантов)))

      0
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Димон Лебяга 19 мая 2018, 23:53

      ну хз Ливерпуль уже всем доказал свою силу)

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Димон Лебяга 19 мая 2018, 23:54

      Да и это финал, а в финале нет фаворитов)

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      Рейтинг: +135

      Димон Лебяга > zenitovec2007 26 мая 2018, 23:33

      ну примерно вот так)))

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 18 мая 2018, 22:23

      Вычисляем методом исключения какой именно допинг дает усиление в 20% и в клетку обоих

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 18 мая 2018, 22:12

      Как то странно все готовы хорошо, а игры нету.зидану пора уходить

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