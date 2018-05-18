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    Платини: «На ЧМ-1998 мы сделали так, чтобы Франция и Бразилия не встретились до финала»

    Бывший президент УЕФА Мишель Платини признался, что использовал небольшую хитрость, чтобы сборные Франции и Бразилии не встретилась между собой на чемпионате мира-1998 раньше финала.

    Платини был совместным руководителем оргкомитета турнира, который проходил во Франции.

    «Когда мы организовывали расписание, мы воспользовались небольшой хитростью: если Франция занимала первое место в своей группе, а Бразилия финишировала первой в своей, они не могли встретиться раньше финала.

    Когда вы проводите домашний мундиаль, вы можете извлечь из этого выгоду. Как вы думаете, другие страны-организаторы не сделали бы тоже самое? Вы действительно так считаете? Каждый мечтал о финале чемпионата мира Франция – Бразилия», – сказал Платини.

    Источник: Football Italia

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    18.05.2018 18:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 19 мая 2018, 00:42

      Да ясен х.у.й. что и от России и тем более катара тв тоже покушал

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 18 мая 2018, 20:45

      вся европа завралась

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 18 мая 2018, 19:40

      вот так и хитрят - то с нагретыми шарами, то еще с чем нибудь...

      2
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      Рейтинг: +46

      Uruguay2018 18 мая 2018, 19:11

      Уругваю плевать кого обыгрывать в 1/4 Францию, Хорватию, Аргентину или Перу. Точно так же как и плевать кого обыгрывать в 1/2 Бразилию, Англию или Бельгию))))

      2
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      Рейтинг: +2077

      upiter622 18 мая 2018, 19:02

      Каждый мечтал о финале чемпионата мира Франция – Бразилия», – сказал Платини.

      Я лично не мечтал!)))

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      Рейтинг: +845

      Avaretz > upiter622 18 мая 2018, 19:03

      Каждый француз..

      2
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      ...
      Рейтинг: +2077

      upiter622 > Avaretz 18 мая 2018, 19:14

      А может быть бразилец...

      2
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