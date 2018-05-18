Платини: «На ЧМ-1998 мы сделали так, чтобы Франция и Бразилия не встретились до финала»

Да ясен х.у.й. что и от России и тем более катара тв тоже покушал
Бывший президент УЕФА Мишель Платини признался, что использовал небольшую хитрость, чтобы сборные Франции и Бразилии не встретилась между собой на чемпионате мира-1998 раньше финала.
Платини был совместным руководителем оргкомитета турнира, который проходил во Франции.
«Когда мы организовывали расписание, мы воспользовались небольшой хитростью: если Франция занимала первое место в своей группе, а Бразилия финишировала первой в своей, они не могли встретиться раньше финала.
Когда вы проводите домашний мундиаль, вы можете извлечь из этого выгоду. Как вы думаете, другие страны-организаторы не сделали бы тоже самое? Вы действительно так считаете? Каждый мечтал о финале чемпионата мира Франция – Бразилия», – сказал Платини.