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    «Атлетико» получит за прошедший евросезон 26 миллионов

    В минувшую среду состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались «Марсель» и «Атлетико». Игра завершилась со счетом 0:3.

    Победитель турнира получит от УЕФА более 26 миллионов за выступление в этом сезоне. За саму победу в финале мадридцы получат 6,5 миллионов евро.

    За выход в полуфинал турнира «Атлетико» причитается 1,6 миллиона, за 1/4 финала – еще один миллион. Мадридцы также получат деньги за выступление на групповом этапе Лиги чемпионов – 16,3 миллиона евро.

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    Источник: AS

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    17.05.2018 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 мая 2018, 11:01

      очень даже неплохая сумма, совместили приятное с полезным)

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