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    Семин: «Вызов Игнашевича – это пожарный вариант»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов в сборную России Сергея Игнашевича.

    Напомним, что 38-летний футболист был приглашен в национальную команду вместо Руслана Камболова, который получил травму.

    «Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив.

    Он способен помочь нашей сборной! У нас такой скудный выбор центральных защитников, что нам нужно думать о том, как в молодежных командах воспитать игроков на эту позицию. А вызов Игнашевича — это пожарный вариант», — сказал Семин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.05.2018 01:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 15 мая 2018, 10:47

      РФС надо заранее отвозить денежки кому надо в ФИФА,чтобы изменить правила в футболе.Игнашевич больше 50 лет ещё не проживёт,а,значит,нужно разрешение на установку в штрафных площадках резиновых манекенов игроков.

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 мая 2018, 08:10

      Надеюсь, следующие защитники появятся именно у нас. Хотя что-то даже близко не видно их...

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > bset 15 мая 2018, 09:13

      ну судя по нашей молодёжке, а именно по её статистике (меньше всех пропустили), то надежда есть.

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 15 мая 2018, 05:03

      В данной ситуации это самый лучший выбор, других нет.

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