Семин: «Вызов Игнашевича – это пожарный вариант»

РФС надо заранее отвозить денежки кому надо в ФИФА,чтобы изменить правила в футболе.Игнашевич больше 50 лет ещё не проживёт,а,значит,нужно разрешение на установку в штрафных площадках резиновых манекенов игроков.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов в сборную России Сергея Игнашевича.
Напомним, что 38-летний футболист был приглашен в национальную команду вместо Руслана Камболова, который получил травму.
«Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив.
Он способен помочь нашей сборной! У нас такой скудный выбор центральных защитников, что нам нужно думать о том, как в молодежных командах воспитать игроков на эту позицию. А вызов Игнашевича — это пожарный вариант», — сказал Семин.