Семин: «Вызов Игнашевича – это пожарный вариант»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал вызов в сборную России Сергея Игнашевича.

Напомним, что 38-летний футболист был приглашен в национальную команду вместо Руслана Камболова, который получил травму.

«Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив.

Он способен помочь нашей сборной! У нас такой скудный выбор центральных защитников, что нам нужно думать о том, как в молодежных командах воспитать игроков на эту позицию. А вызов Игнашевича — это пожарный вариант», — сказал Семин.