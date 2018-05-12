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    Зинченко: «Не знаю, останусь ли в «Манчестер Сити». Мое будущее решит Гвардиола»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко прокомментировал свое будущее. Также украинец отметил свой универсализм, который, по его словам, может пригодиться команде.

    Ранее главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не исключил вариант, что ему придется отдать хавбека в аренду.

    «Посмотрим, что произойдет. Я очень рад находиться здесь и всегда готов помочь этой команде. Мое будущее определит главный тренер, но мой приоритет – играть в «Манчестер Сити».

    Я все еще обучаюсь, и вы можете видеть это со стороны. Защитник в «Сити» – особенная позиция, потому что иногда вам приходится уходить в середину поля, создавать «четыре против трех», а иногда нужно располагаться широко. Это зависит от того, в каком количестве соперник остается против нас.

    Я не знаю, останусь ли я здесь. Это хорошо для меня и для тренера, потому что он может поставить меня куда угодно», – сказал Зинченко.

    Источник: Tribalfootball

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    12.05.2018 17:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 13 мая 2018, 12:53

      находится в рядах МС и греть там лавку- это ни одно и то же, как говорят в одном не без известном городе...

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 12 мая 2018, 17:39

      обратно в уевропу поедишь играть за Ворсклу)

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