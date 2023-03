Спаллетти провел тренировку легенд «Интера»

В рамках специальной памятной акции легенды «Интера» провели тренировку с основным составом команды под управлением Лучано Спаллетти. Миланцы готовятся к матчу 37-го тура Серии А с «Сассуоло».

Ветераны проведут свой матч с экс-звездами «Челси» 18 мая. На этот день запланирована встреча в память о бывшем футболисте и тренере Рэе Уилкинсе.

Состав команды легенд «Интера»: Тольдо, Бергоми, Дзанетти, Джоркаефф, Бьянки, Берти, Креспо, Клинсман, Фрей, Харджа, Дакур, Барези, Камбьяссо, Карагунис, Матерацци, Сильвестре, Самуэль, Киву, Дабо, Суазо, Колоннезе, Паганин.

Напомним, экс-полузащитник сборной Англии Рэй Уилкинс ушел из жизни в возрасте 61 года после сердечного приступа. На его счету 84 матча за сборную Англии, в том числе на двух чемпионатах мира.

