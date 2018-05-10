«Ахмат» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках 

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках.

«Мы в установленные сроки подали заявку на лицензирование. Шансы пройти лицензирование оцениваем как высокие. Мы настроены выиграть ближайший матч и с хорошим настроением закончить сезон. О еврокубках сейчас не думаем. От них, конечно, никто никогда не отказывался. Будет приятно. Но задача — хорошо завершить тяжелый для нас сезон. Хотим уйти на отдых с позитивными эмоциями», – сказал Айдамиров.

Ранее РФС подтвердил, что клуб, занявший шестое место по итогам сезона, будет участвовать в квалификации Лиги Европы.

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