Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ахмат» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках 

«Ахмат» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках 

10 мая 2018, 21:29
15

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках.

«Мы в установленные сроки подали заявку на лицензирование. Шансы пройти лицензирование оцениваем как высокие. Мы настроены выиграть ближайший матч и с хорошим настроением закончить сезон. О еврокубках сейчас не думаем. От них, конечно, никто никогда не отказывался. Будет приятно. Но задача — хорошо завершить тяжелый для нас сезон. Хотим уйти на отдых с позитивными эмоциями», – сказал Айдамиров.

Ранее РФС подтвердил, что клуб, занявший шестое место по итогам сезона, будет участвовать в квалификации Лиги Европы.

«Краснодар» в ЛЧ, «Динамо» – в еврокубках или стыках. Все расклады последнего тура в РФПЛ

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Россия. Премьер-лига Ахмат
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1525977245
ахмат - Договорная говно команда, побратим урала, для этого сброда даже фнл -роскошь.))))
Ответить
Par Mezan
1525977372
Удачи! Хоть кто-то должен сыграть вместо Тошно....
Ответить
insider_retro
1525977398
Толково, - живут не одним днём, делают выводы и обставляются флажками на будущее!..)) А если?!.. А вдруг?!..))
Ответить
VVM1964
1525977398
Предпочитаю Арсенал .
Ответить
Михаил_Боярский
1525977746
Даже ахмат который казалось без шансов и то во время подал документы! не то что тосно! и будут потом на рфс гнать?
Ответить
Ruryu
1525981985
Блин,мне одному кажется,что какая-то неправильная "возня",с этим лицензированием?? Какой-то "гнильцой" попахивает... вместо того,чтобы помочь клубу победителю,устраивается чуть ли ,не торговля.... и кто,с уверенностью теперь скажет,что борьба за 6ю строчку,будет честной и неподкупной???
Ответить
a-rakhmatov
1525992414
Сначала команде надо дойти до еврокубков....
Ответить
OfaZavr
1526020194
а разве сейчас уже не поздно заявку подавать? Уфа и Арсенал говорят что давно подали, а то Тосно нельзя уже срок для подачи прошел а Ахмату можно что-ли.
Ответить
prezent2017
1526020703
Ну а чё, свинок оттрахали, чего бы из группы ЛЕ не выйти?
Ответить
zigbert
1526034218
И флаг им в руки.
Ответить
Главные новости
Кубок России. «Спартак» в гостях проиграл «Рубину» по пенальти
20:37
8
Батраков попрощался с игроками «Локомотива»
20:07
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
4
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
2
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
29
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Все новости
Все новости
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Где смотреть матч «Брага» – «Фрайбург»: во сколько прямая трансляция: 30 апреля 2026
29 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+