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    «Ахмат» подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках 

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб подал заявку на лицензирование для участия в еврокубках.

    «Мы в установленные сроки подали заявку на лицензирование. Шансы пройти лицензирование оцениваем как высокие. Мы настроены выиграть ближайший матч и с хорошим настроением закончить сезон. О еврокубках сейчас не думаем. От них, конечно, никто никогда не отказывался. Будет приятно. Но задача — хорошо завершить тяжелый для нас сезон. Хотим уйти на отдых с позитивными эмоциями», – сказал Айдамиров.

    Ранее РФС подтвердил, что клуб, занявший шестое место по итогам сезона, будет участвовать в квалификации Лиги Европы.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    10.05.2018 21:29
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100725

      zigbert 11 мая 2018, 13:23

      И флаг им в руки.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 мая 2018, 09:38

      Ну а чё, свинок оттрахали, чего бы из группы ЛЕ не выйти?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2018, 09:29

      а разве сейчас уже не поздно заявку подавать? Уфа и Арсенал говорят что давно подали, а то Тосно нельзя уже срок для подачи прошел а Ахмату можно что-ли.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Alimpasha 11 мая 2018, 18:11

      а ну тогда понятно)

      3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 11 мая 2018, 01:46

      Сначала команде надо дойти до еврокубков....

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 11 мая 2018, 01:18

      А, Авангард подавал заявку на лицензирование? А, то получается все середняки подали заявки, а финалисты КР почему-то нет. Комедия абсурда.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 10 мая 2018, 22:53

      Блин,мне одному кажется,что какая-то неправильная "возня",с этим лицензированием?? Какой-то "гнильцой" попахивает... вместо того,чтобы помочь клубу победителю,устраивается чуть ли ,не торговля.... и кто,с уверенностью теперь скажет,что борьба за 6ю строчку,будет честной и неподкупной???

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > Ruryu 11 мая 2018, 11:20

      Слушайте, ну что значит помочь? там что дети малые сидят?! давайте Ростов вспомним? они к Лиге чемпионов, тоже подходили в очень плачевном финансовом состоянии, но как-то же смогли принять участие в турнире! как то же позаботились об этом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 10 мая 2018, 21:42

      Даже ахмат который казалось без шансов и то во время подал документы! не то что тосно! и будут потом на рфс гнать?

      4
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Михаил_Боярский 10 мая 2018, 22:40

      У Тосно в отличие от Ахмата, нет денег! В этом вся разница.

      -1
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 10 мая 2018, 21:36

      Толково, - живут не одним днём, делают выводы и обставляются флажками на будущее!..)) А если?!.. А вдруг?!..))

      7
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 10 мая 2018, 21:36

      Удачи! Хоть кто-то должен сыграть вместо Тошно....

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 10 мая 2018, 21:34

      ахмат - Договорная говно команда, побратим урала, для этого сброда даже фнл -роскошь.))))

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