Аллегри: «К сожалению, болельщики воспринимают победы «Ювентуса», как должное»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сожалеет о том, как туринские болельщики воспринимают победы команды в последние годы.

«Мы написали историю «Ювентуса». Я хочу поблагодарить этих ребят. Футбол – это тот вид спорта, в котором всегда можно проиграть, так как есть другие команды. Проблема заключается в создании новой мотивации.

Кроме результатов, существует множество элементов, которые определяют успешность выступления в сезоне. К сожалению, болельщики воспринимают наши победы, как должное. Ничто не должно считаться само собой разумеющимся, поскольку футбол всегда непредсказуем», – цитирует Аллегри Rai Sport.

Финальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» завершился со счетом 4:0.