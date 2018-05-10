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    Аллегри: «К сожалению, болельщики воспринимают победы «Ювентуса», как должное»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сожалеет о том, как туринские болельщики воспринимают победы команды в последние годы.

    «Мы написали историю «Ювентуса». Я хочу поблагодарить этих ребят. Футбол – это тот вид спорта, в котором всегда можно проиграть, так как есть другие команды. Проблема заключается в создании новой мотивации.

    Кроме результатов, существует множество элементов, которые определяют успешность выступления в сезоне. К сожалению, болельщики воспринимают наши победы, как должное. Ничто не должно считаться само собой разумеющимся, поскольку футбол всегда непредсказуем», – цитирует Аллегри Rai Sport.

    Финальный матч Кубка Италии «Ювентус» – «Милан» завершился со счетом 4:0.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.05.2018 06:17
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