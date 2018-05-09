«Ювентус» и «Милан» объявили составы на финал Кубка Италии

Известны стартовые составы «Ювентуса» и «Милана» на решающий матч Кубка Италии.

«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Барцальи, Бенатиа, Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Коста, Манджукич, Дибала.

«Милан»: Доннарумма, Калабриа, Бонуччи, Романьоли, Родригес, Кесси, Локателли, Бонавентура, Сусо, Кутроне, Чалханоглу.

Встреча на «Стадио Олимпико» начнется в 22:00 по московскому времени. За событиями матча можно будет следить здесь.

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