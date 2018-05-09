Моуринью – о Фергюсоне: «Меня попросили о конфиденциальности. Но клуб настроен очень позитивно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не стал раскрывать подробностей здоровья бывшего тренера «красных дьяволов» сэра Алекса Фергюсона.

«Его семья попросила о конфиденциальности, и это то, что я собираюсь уважать. Но «Манчестер Юнайтед» настроен позитивно. Мы очень, очень позитивны», – сказал Моуринью.

Напомним, 76-летний специалист был госпитализирован 5 мая из-за кровоизлияния в мозг. Ему была сделана операция, которая прошла успешно. Тренер уже пришел в себя и начал говорить.