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Руководители РФС и Немецкого футбольного союза возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в Волгограде

9 мая 2018, 06:54

Исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев и президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель приняли участие в праздничной церемонии возложения цветов к Вечному огню на мемориале погибшим в Великой Отечественной войне на Мамаевом кургане в Волгограде.

Случилось это накануне товарищеского матча юношеских сборных России и Германии (игроки 2000 года рождения), который прошел во вторник. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.

«Сотрудничество с DFB оцениваю как очень плодотворное, год назад мы переподписали соглашение. Проводим совместную программу подготовки футболистов, сегодня состоится товарищеский матч. Здорово, что он пройдет в такой знаменательный день в знаменательном месте.

Кроме того, мы договорились с Немецким футбольным союзом о встрече национальных сборных. Считаю, что мы наладили плодотворное сотрудничество с одной из главных футбольных держав мира», – сказал Алаев.

«Мамаев курган – очень символичное место, оно говорит нам о том, что мы не должны ничего забывать. Мы не имеем права допустить повторения этих страшных событий.

Кроме того, нужно помнить, что необходимо соблюдать права человека. Эта страшная война произошла во многом из-за того, что они не соблюдались», – добавил Гриндель.

Источник: РФС
Россия Германия
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