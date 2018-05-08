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    Уткин: «Уверяю вас, в строительстве Мутко почти наверняка куда компетентнее, чем в спорте или в футболе»

    Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал новость о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Виталий Мутко на пост вице-премьера по строительству и региональной политике.

    «О новой работе Мутко. Между прочим, она очень логична. Мало того, назначение его вице-премьером по региональной политике и строительству можно считать удачей тех, кто правительство это сочиняет. Разумеется, я говорю о решениях в рамках общей логики путинского правления, где никого не сдают, где сложно представить себе новых людей... Это бессмысленно обсуждать, это просто факт.

    А на следующем уровне логики Мутко и должен заниматься регионами и строительством. Почему? Да потому что он последние шесть лет примерно этим и занимается! Подготовка Сочинских Игр и чемпионата мира по футболу – это же колоссальное строительство. Причем как очень нестандартных объектов типа лыжного трамплина, так и масштабных проектов в инфраструктуре – любые дороги, кроме проселочных, аэропорты и прочее. Именно потому, что он должен был все это курировать, координировать и направлять, он и дорос до вице. Вы можете относиться к его работе как угодно, но в правительстве Путина-Медведева он просто как к себе домой идет на строительного вице-премьера.

    То же и с региональной политикой. В связи с Олимпиадой и ЧМ он только так носится по всей стране уже достаточно давно. Так что вам Мутко, может, и не нравится. А вот с точки зрения начальства он сейчас как раз и займется своим прямым делом. И потом, вы просто не помните. Почему Мутко ассоциируется со спортом? Он им занимался не столько хорошо, сколько очень, очень долго. Уверяю вас, в региональной политике точно, а в строительстве почти наверняка Виталий Леонтьевич куда компетентнее, чем в спорте или в футболе. Я думаю, что также он значительно компетентнее в космической, культурной и сердечно-сосудистой проблематике. Но это больше от противного.

    Тем не менее спорт тоже даст ему с собой на новую работу массу полезных наработок! Например, сколько я смотрю на стройки всех масштабов, там назрела, просто набухла, сочится уже напрашивающимся решением одна проблема. Проблемища! Это проблема введения лимита легионеров. Спорт эта фигня практически прибила. Но только потому, что Виталий Мутко если уж в чем уверен, то делает добросовестно. Как дятел.

    А стройкам, глядишь, поможет. А если нет, то им уже и ничто не поможет. Гудлак, Виталий Леонтьевич!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

    Источник: Telegram

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    08.05.2018 12:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100724

      zigbert 8 мая 2018, 19:55

      Работа у Мутко теперь будет трудная но интересная.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 мая 2018, 18:23

      Василий видимо разделяет всеобщую радость о смене рода деятельности Мутко))

      3
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 8 мая 2018, 17:16

      Складывается ощущение,что ситуация похожа на начальные этапы существования СССР,когда кадров не хватало - полуграмотный выскочка партийный поруководил какой нибудь промышленностью, ну вроде хуже не стало,вроде чтото сделал, на митингах громко повыступал- ну поруководи культурой...

      1
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 8 мая 2018, 14:52

      Все путинские во всём этом хорошо разбираются - где есть откаты, взятки, коррупция! Какая разница где медвепутам воровать?!!!

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 мая 2018, 14:41

      Нагадил там нагадит и здесь. Какая может быть польза от Прохиндея?

      3
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 8 мая 2018, 14:33

      Дык..это понятно. Кто может так же хорошо разбираться в строительстве ,как человек закончивший ПТУ по специальности "моторист речного флота". Их там для этого и готовили.А еще он закончил видимо заочные курсы при ПТУ по специальности " спортивный руководитель " с футбольным уклоном...

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 мая 2018, 14:27

      Кто-то Мутка там любит. Строительство - это же самое беспалевное воровство и знает это каждый чиновник. Вот просто - вообще каждый.

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      Рейтинг: +751

      justozavr > momwig_ 8 мая 2018, 18:02

      Вы тоже чиновник??

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 8 мая 2018, 14:01

      Лимит на гастарбайтеров введет. И цены на жилье, построенное русскими рабочими (которые намного хуже, чем те же гастарбайтеры), взлетят в небеса.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 8 мая 2018, 13:48

      Следующая должность мутка после поднятия спорта и строительства будет медицина, а что, разве не справится ? лично я верю.

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      Рейтинг: +751

      justozavr 8 мая 2018, 13:44

      Вчера в комментариях тоже самое писал

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