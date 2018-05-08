Уткин: «Уверяю вас, в строительстве Мутко почти наверняка куда компетентнее, чем в спорте или в футболе»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал новость о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Виталий Мутко на пост вице-премьера по строительству и региональной политике.

«О новой работе Мутко. Между прочим, она очень логична. Мало того, назначение его вице-премьером по региональной политике и строительству можно считать удачей тех, кто правительство это сочиняет. Разумеется, я говорю о решениях в рамках общей логики путинского правления, где никого не сдают, где сложно представить себе новых людей... Это бессмысленно обсуждать, это просто факт.

А на следующем уровне логики Мутко и должен заниматься регионами и строительством. Почему? Да потому что он последние шесть лет примерно этим и занимается! Подготовка Сочинских Игр и чемпионата мира по футболу – это же колоссальное строительство. Причем как очень нестандартных объектов типа лыжного трамплина, так и масштабных проектов в инфраструктуре – любые дороги, кроме проселочных, аэропорты и прочее. Именно потому, что он должен был все это курировать, координировать и направлять, он и дорос до вице. Вы можете относиться к его работе как угодно, но в правительстве Путина-Медведева он просто как к себе домой идет на строительного вице-премьера.

То же и с региональной политикой. В связи с Олимпиадой и ЧМ он только так носится по всей стране уже достаточно давно. Так что вам Мутко, может, и не нравится. А вот с точки зрения начальства он сейчас как раз и займется своим прямым делом. И потом, вы просто не помните. Почему Мутко ассоциируется со спортом? Он им занимался не столько хорошо, сколько очень, очень долго. Уверяю вас, в региональной политике точно, а в строительстве почти наверняка Виталий Леонтьевич куда компетентнее, чем в спорте или в футболе. Я думаю, что также он значительно компетентнее в космической, культурной и сердечно-сосудистой проблематике. Но это больше от противного.

Тем не менее спорт тоже даст ему с собой на новую работу массу полезных наработок! Например, сколько я смотрю на стройки всех масштабов, там назрела, просто набухла, сочится уже напрашивающимся решением одна проблема. Проблемища! Это проблема введения лимита легионеров. Спорт эта фигня практически прибила. Но только потому, что Виталий Мутко если уж в чем уверен, то делает добросовестно. Как дятел.

А стройкам, глядишь, поможет. А если нет, то им уже и ничто не поможет. Гудлак, Виталий Леонтьевич!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.