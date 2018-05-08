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  • Уткин: «Уверяю вас, в строительстве Мутко почти наверняка куда компетентнее, чем в спорте или в футболе»

Уткин: «Уверяю вас, в строительстве Мутко почти наверняка куда компетентнее, чем в спорте или в футболе»

8 мая 2018, 12:33
21

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал новость о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Виталий Мутко на пост вице-премьера по строительству и региональной политике.

«О новой работе Мутко. Между прочим, она очень логична. Мало того, назначение его вице-премьером по региональной политике и строительству можно считать удачей тех, кто правительство это сочиняет. Разумеется, я говорю о решениях в рамках общей логики путинского правления, где никого не сдают, где сложно представить себе новых людей... Это бессмысленно обсуждать, это просто факт.

А на следующем уровне логики Мутко и должен заниматься регионами и строительством. Почему? Да потому что он последние шесть лет примерно этим и занимается! Подготовка Сочинских Игр и чемпионата мира по футболу – это же колоссальное строительство. Причем как очень нестандартных объектов типа лыжного трамплина, так и масштабных проектов в инфраструктуре – любые дороги, кроме проселочных, аэропорты и прочее. Именно потому, что он должен был все это курировать, координировать и направлять, он и дорос до вице. Вы можете относиться к его работе как угодно, но в правительстве Путина-Медведева он просто как к себе домой идет на строительного вице-премьера.

То же и с региональной политикой. В связи с Олимпиадой и ЧМ он только так носится по всей стране уже достаточно давно. Так что вам Мутко, может, и не нравится. А вот с точки зрения начальства он сейчас как раз и займется своим прямым делом. И потом, вы просто не помните. Почему Мутко ассоциируется со спортом? Он им занимался не столько хорошо, сколько очень, очень долго. Уверяю вас, в региональной политике точно, а в строительстве почти наверняка Виталий Леонтьевич куда компетентнее, чем в спорте или в футболе. Я думаю, что также он значительно компетентнее в космической, культурной и сердечно-сосудистой проблематике. Но это больше от противного.

Тем не менее спорт тоже даст ему с собой на новую работу массу полезных наработок! Например, сколько я смотрю на стройки всех масштабов, там назрела, просто набухла, сочится уже напрашивающимся решением одна проблема. Проблемища! Это проблема введения лимита легионеров. Спорт эта фигня практически прибила. Но только потому, что Виталий Мутко если уж в чем уверен, то делает добросовестно. Как дятел.

А стройкам, глядишь, поможет. А если нет, то им уже и ничто не поможет. Гудлак, Виталий Леонтьевич!» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Источник: Telegram
Россия Мутко Виталий Уткин Василий
Комментарии (21)
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vshter76
1525772341
да там все, в кого ни плюнь, сплошные компетентные профессионалы.
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vladimir-7
1525774716
В правительстве Д.Медведева (Менделя Давида Аароновича) будут работать вице-премьеры Мутко и вновь назначаемая Голодец, первый по строительству, другая по спорту, туризму и футболу в частности. Знатные фигуры, академики в этом деле, ну теперь держись- всю страну застроим и в футбол всех обыграем, а турпутевки всем членам ГД и СФ без очереди и бесплатно, а то они очень устают и мало зарабатывают.
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maygli
1525774871
Ну это теперь пусть строители напрягаются, а мы передохнём.
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cska-62
1525776272
Главное, чтобы на все руки мастера Мельдония Леонтьевича не поставили управлять ядерным реактором... :-((( И к операционному столу проводить хирургические операции... Впрочем, если только на операционном столе резать вождей...?! Благодаря которым он на плаву до сих пор...?! Надо у них спросить: доверяют ли они свои бренные тела этому на все руки мастеру?! :-)))
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momwig_
1525778866
Кто-то Мутка там любит. Строительство - это же самое беспалевное воровство и знает это каждый чиновник. Вот просто - вообще каждый.
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Чикомас
1525779201
Дык..это понятно. Кто может так же хорошо разбираться в строительстве ,как человек закончивший ПТУ по специальности "моторист речного флота". Их там для этого и готовили.А еще он закончил видимо заочные курсы при ПТУ по специальности " спортивный руководитель " с футбольным уклоном...
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ribavadim
1525779688
Нагадил там нагадит и здесь. Какая может быть польза от Прохиндея?
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mihail200606
1525789015
Складывается ощущение,что ситуация похожа на начальные этапы существования СССР,когда кадров не хватало - полуграмотный выскочка партийный поруководил какой нибудь промышленностью, ну вроде хуже не стало,вроде чтото сделал, на митингах громко повыступал- ну поруководи культурой...
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OfaZavr
1525792997
Василий видимо разделяет всеобщую радость о смене рода деятельности Мутко))
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zigbert
1525798539
Работа у Мутко теперь будет трудная но интересная.
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