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    РФПЛ. «Анжи» проиграл «Ахмату» в дерби, «Рубин» закрыл тур ничьей против «Уфы»

    В понедельник состоялись заключительные матчи 29-го тура чемпионата России.

    «Анжи» в кавказском дерби уступил «Ахмату», а «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью с Казани.

    Результаты всех встреч тура представлены ниже.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Занев, 44; 0:2 – Браун, 90+4.

    ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 6:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Чалов, 2; 2:0 – Муса, 11; 3:0 – Чалов, 21; 4:0 – Головин, 40; 5:0 – Чалов, 43; 6:0 – Муса, 48.

    Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Родолфо, 18; 0:2 – Роши, 87.

    Рубин (Казань) – Уфа – 0:0

    СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Краснодар – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Классон, 45+1.

    Тосно (Ленинградская область) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Шунич, 57; 1:1 – Мирзов, 68; 1:2 – Панченко, 79.

    Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Эдер, 87.

    Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мельгарехо, 80; 2:0 – Промес, 84.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2018 22:05
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 8 мая 2018, 09:25

      Это в каком "дерби"?

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 8 мая 2018, 05:25

      "Ахмат" - могильщик для команд Скрипченко. В прошлом году "КС", щас - "Анжи". Скрипченко по меркам ФНЛ - средний тренер, не говоря о вышке, не умеет настроить команду на самые важные матчи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 8 мая 2018, 01:37

      Уфе респект.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 8 мая 2018, 00:03

      Анжи не смогли договориться с Ахматом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 7 мая 2018, 23:21

      Урал подтвердил свою продажность , ждем их на Дону !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 7 мая 2018, 23:07

      Динамо,заверши Чемпионат на 6-й строчке,пожааалуйста!

      1
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 7 мая 2018, 11:18

      Вместо дерби уральского, Урал вытащил Амкар за их солёные уши.

      0
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 мая 2018, 20:58

      Ростов надеялся на победу Урала, но походу они решили помочь Амкару(((

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > geroin161 7 мая 2018, 06:35

      у Ростова будет возможность дать по морде каждому и всей команде в целом!!!! Надеюсь, что так и будет!!

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      Рейтинг: +314

      Neverov1 6 мая 2018, 19:36

      похоже Урал матч всё-таки слил...чтоб на своём поле уступить 0:2 команде которая ниже в турнирной таблице...в этом сезоне такого ещё не было...договорняк однако...но это только моё мнение...если у вас другое, то это нормально...

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Neverov1 7 мая 2018, 06:40

      Какое ещё может быть мнение, когда мяч в штрафной между ТРЕМЯ УРАЛЬЦАМИ НАХОДИТСЯ, А ПЕРВЫМ К НЕМУ ПОДХОДИТ ПЕРМЯК!!!!!!!
      Позор Уралу!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +2697

      turist82 6 мая 2018, 14:08

      Победы Уралу! Чтоб помогли Ростову и Карпину. Ну и Тула вперёд!!!

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