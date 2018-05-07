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  • РФПЛ. «Анжи» проиграл «Ахмату» в дерби, «Рубин» закрыл тур ничьей против «Уфы»

РФПЛ. «Анжи» проиграл «Ахмату» в дерби, «Рубин» закрыл тур ничьей против «Уфы»

7 мая 2018, 22:05
48

В понедельник состоялись заключительные матчи 29-го тура чемпионата России.

«Анжи» в кавказском дерби уступил «Ахмату», а «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью с Казани.

Результаты всех встреч тура представлены ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Занев, 44; 0:2 – Браун, 90+4.

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 6:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 2; 2:0 – Муса, 11; 3:0 – Чалов, 21; 4:0 – Головин, 40; 5:0 – Чалов, 43; 6:0 – Муса, 48.

Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родолфо, 18; 0:2 – Роши, 87.

Рубин (Казань) – Уфа – 0:0

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Краснодар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Классон, 45+1.

Тосно (Ленинградская область) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Шунич, 57; 1:1 – Мирзов, 68; 1:2 – Панченко, 79.

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эдер, 87.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мельгарехо, 80; 2:0 – Промес, 84.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Краснодар Тосно Динамо Локомотив Зенит Спартак Ростов Амкар-Пермь Уфа Рубин Уфа ЦСКА Арсенал Анжи Ахмат
Комментарии (48)
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vladik12
1525494171
"Зенит", не дай "Локо" стать чемпионами! Привезите в Питер три очка. А "Спартак" уж постарается сделать все от себя зависящее.
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Ауторитетный экспэрт мамо
1525494598
...сегодня возродится интрига! вперед спартак!!!!
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insider_retro
1525502252
Нынче игроков некоторых команд, должна мучить бессонница от понимания того, сколько очков было отпущено в сезоне!.. А теперь надо трястись за каждое очко, которое надо выгрызать с надеждой на ошибки и потери соперников!!... В этом сезоне многие и много прошляпили...
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OfaZavr
1525503378
самые решающие игры предстоят с невероятным напряжением и исходом. должны брать очки с Ростовом ну и надеяться что Зенит сыграет лучше чем в последнее время) Вперед Спартак!
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isa361
1525504706
сегодня мясо будет болеть за зенит.
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ВетеR
1525505699
Победы Ростову!!!Держитесь,мужики !
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nadriyu
1525531955
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Nerlinger
1525563587
ЦСКА только победа!!!
Ответить
пряник929
1525580802
Арсеналу нужна только победа, ЦСКА уже ничего не надо...
Ответить
turist82
1525604889
Победы Уралу! Чтоб помогли Ростову и Карпину. Ну и Тула вперёд!!!
Ответить
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