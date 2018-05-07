РФПЛ. «Анжи» проиграл «Ахмату» в дерби, «Рубин» закрыл тур ничьей против «Уфы»

В понедельник состоялись заключительные матчи 29-го тура чемпионата России.

«Анжи» в кавказском дерби уступил «Ахмату», а «Рубин» и «Уфа» сыграли вничью с Казани.

Результаты всех встреч тура представлены ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 29-й тур

Урал (Екатеринбург) – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Занев, 44; 0:2 – Браун, 90+4.

ЦСКА (Москва) – Арсенал (Тула) – 6:0 (5:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Чалов, 2; 2:0 – Муса, 11; 3:0 – Чалов, 21; 4:0 – Головин, 40; 5:0 – Чалов, 43; 6:0 – Муса, 48.

Анжи (Махачкала) – Ахмат (Грозный) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Родолфо, 18; 0:2 – Роши, 87.

Рубин (Казань) – Уфа – 0:0

СКА-Хабаровск (Хабаровск) – Краснодар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Классон, 45+1.

Тосно (Ленинградская область) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Шунич, 57; 1:1 – Мирзов, 68; 1:2 – Панченко, 79.

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Эдер, 87.

Спартак (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мельгарехо, 80; 2:0 – Промес, 84.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!