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Судьи
Главный судья:
Алексей Еськов (Москва)
Материалы

СКА-Хабаровск - Краснодар

05.05.2018, Суббота, 11:00 мск Хабаровск, стадион им. В.И. Ленина Трансляция: Наш футбол Россия. Премьер-лига, 29 тур СКА-Хабаровск - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
15 тур
29 октября, воскресенье 19:00 Краснодар 4:1 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2010
34 тур
6 октября, среда 12:00 СКА-Хабаровск 1:0 Краснодар
14 тур
4 июня, пятница 20:00 Краснодар 3:0 СКА-Хабаровск
Россия. Первый дивизион 2009
35 тур
11 октября, воскресенье 19:00 Краснодар 3:1 СКА-Хабаровск
15 тур
13 июня, суббота 12:00 СКА-Хабаровск 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Локомотив 30 18 6 6 41:21 +20 60
2. ЦСКА 30 17 7 6 49:23 +26 58
3. Спартак М 30 16 8 6 51:32 +19 56
4. Краснодар 30 16 6 8 46:30 +16 54
5. Зенит 30 14 11 5 46:21 +25 53
6. Уфа 30 11 10 9 34:30 +4 43
7. Арсенал Т 30 12 6 12 35:41 -6 42
8. Амкар-Пермь 32 11 8 13 23:30 -7 41
9. Динамо М 30 10 10 10 29:30 -1 40
10. Ахмат 30 10 9 11 30:34 -4 39
11. Рубин 30 9 11 10 32:25 +7 38
12. Ростов 30 9 10 11 27:28 -1 37
13. Урал 30 8 13 9 31:32 -1 37
14. Анжи 32 7 6 19 35:61 -26 27
15. Тосно 30 6 6 18 23:54 -31 24
16. СКА-Хабаровск 30 2 7 21 16:55 -39 13
17. Енисей 2 1 0 1 6:4 +2 3
18. Тамбов 2 0 0 2 0:3 -3 0
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    Рейтинг: +446

    Razvedchik - sniper 5 мая 2018, 11:13

    Вперед Быки!!!!!!!!!!!!!

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