«Челси» следит за 19-летним форвардом «Аталанты». Клуб из Италии оценивает игрока в 30 миллионов

«Челси» следит за нападающим «Аталанты» Мусой Барроу.

Нынешний сезон является первым для 19-летнего футболиста в основной команде, и он уже привлек внимание со стороны некоторых топ-клубов Европы, таких как «Ювентус», «Интер» и дортмундская «Боруссия».

Сообщается, что скаут «Челси» в воскресенье посетит матч 36 тура Серии А «Лацио» – «Аталанта», чтобы понаблюдать форвардом.

В свою очередь, клуб из Бергамо оценивает Барроу в 25-30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти встречах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.