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    «Челси» следит за 19-летним форвардом «Аталанты». Клуб из Италии оценивает игрока в 30 миллионов

    «Челси» следит за нападающим «Аталанты» Мусой Барроу.

    Нынешний сезон является первым для 19-летнего футболиста в основной команде, и он уже привлек внимание со стороны некоторых топ-клубов Европы, таких как «Ювентус», «Интер» и дортмундская «Боруссия».

    Сообщается, что скаут «Челси» в воскресенье посетит матч 36 тура Серии А «Лацио» – «Аталанта», чтобы понаблюдать форвардом.

    В свою очередь, клуб из Бергамо оценивает Барроу в 25-30 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти встречах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Tribalfootball

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    04.05.2018 12:50
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