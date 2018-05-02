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    Румменигге считает, что «Бавария» выдала в Мадриде лучший свой матч в ЛЧ за последние пять лет

    Председатель правления немецкой «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:2). Мюнхенцы покинули турнир.

    «Мы играли лучше. Более того, я считаю, что «Бавария» выдала свой лучший матч в еврокубке за последние пять лет. Проделали огромную работу, продемонстрировали страсть. Я готов снять шляпу перед командой и похвалить ее», – сказал функционер.

    Немцы последний раз выигрывали Лигу чемпионов в 2013 году.

    Источник: Bild

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    02.05.2018 20:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 3 мая 2018, 16:33

      Получилось не справедливо,но что теперь поделаешь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 мая 2018, 10:29

      так и есть, жаль только дальше прошла не Бавария.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 мая 2018, 01:28

      проблемы со зрением, это бывает. я вообще фигею с немецких функционеров, что в БД, что в Баварии.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 2 мая 2018, 23:04

      и он прав

      1
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      Рейтинг: +11476

      alex1951 2 мая 2018, 20:57

      Согласен,
      щас при счете 2-2 прошли бы в финал,
      не проиграй дома,шо вапще за пределом понимания! 1-1 и 2-2 и финал.....

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