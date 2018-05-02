Румменигге считает, что «Бавария» выдала в Мадриде лучший свой матч в ЛЧ за последние пять лет

Председатель правления немецкой «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился впечатлениями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала» (2:2). Мюнхенцы покинули турнир.

«Мы играли лучше. Более того, я считаю, что «Бавария» выдала свой лучший матч в еврокубке за последние пять лет. Проделали огромную работу, продемонстрировали страсть. Я готов снять шляпу перед командой и похвалить ее», – сказал функционер.

Немцы последний раз выигрывали Лигу чемпионов в 2013 году.