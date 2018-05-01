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    Экс-президент «Локомотива»: «О’Коннор сказал, что мы перегоняли кровь игроков? Гарри алкоголик, он будет и дальше сочинять»

    Бывший президент московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал слова экс-нападающего команды Гарри О’Коннора, который рассказал о метаморфозах с кровью футболистов железнодорожников.

    «Слушайте, ну это же говорит алкоголик. Ну что он может сказать? Чем больше времени будет проходить с момента, когда он играл — тем больше он будет выдумывать.

    В наше время просто не было таких процедур и необходимого оборудования. Мне нечего к этому добавить. Если бы что-то было, я бы с удовольствием — но действительно нечего», – сказал Филатов.

    Шотландец играл в «Локомотиве» с 2006 по 2007 годы.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.05.2018 20:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 2 мая 2018, 17:57

      Такие процедуры давно известны, называется аутогемотерапия. Делают, например, от прыщей или незаживающих ран в любой поликлинике и оборудования, кроме шприца никакого не нужно..

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 1 мая 2018, 20:14

      А чего они боятся признаться-то? Ничего страшного и постыдного в этой процедуре нет, многим для повышения иммунитета делают такие переливания.

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