Экс-президент «Локомотива»: «О’Коннор сказал, что мы перегоняли кровь игроков? Гарри алкоголик, он будет и дальше сочинять»

Бывший президент московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал слова экс-нападающего команды Гарри О’Коннора, который рассказал о метаморфозах с кровью футболистов железнодорожников.

«Слушайте, ну это же говорит алкоголик. Ну что он может сказать? Чем больше времени будет проходить с момента, когда он играл — тем больше он будет выдумывать.

В наше время просто не было таких процедур и необходимого оборудования. Мне нечего к этому добавить. Если бы что-то было, я бы с удовольствием — но действительно нечего», – сказал Филатов.

Шотландец играл в «Локомотиве» с 2006 по 2007 годы.