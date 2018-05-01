Покеттино: «105 голов Кейна в 150 матчах АПЛ – достойный результат»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что форвард команды Гарри Кейн работает не только на личную статистику, но и забивает нужные для команды голы. На данный момент футболист в 150 матчах английской Премьер-лиги забил 105 голов.

«Кейн продолжает упорно трудиться, чтобы обрести оптимальную форму. 105 голов в 150 матчах Премьер-лиги – это очень достойный результат.

Он преследует Салаха в гонке бомбардиров, но прежде всего – забивает нужные для команды голы», – сказал Покеттино.

Напомним, что Кейн отметился забитым голом в ворота «Уотфорда» в матче 36-го тура АПЛ (2:0).