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    Покеттино: «105 голов Кейна в 150 матчах АПЛ – достойный результат»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино уверен, что форвард команды Гарри Кейн работает не только на личную статистику, но и забивает нужные для команды голы. На данный момент футболист в 150 матчах английской Премьер-лиги забил 105 голов.

    «Кейн продолжает упорно трудиться, чтобы обрести оптимальную форму. 105 голов в 150 матчах Премьер-лиги – это очень достойный результат.

    Он преследует Салаха в гонке бомбардиров, но прежде всего – забивает нужные для команды голы», – сказал Покеттино.

    Напомним, что Кейн отметился забитым голом в ворота «Уотфорда» в матче 36-го тура АПЛ (2:0).

    Источник: BBC

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    01.05.2018 10:04
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:13

      Лидер Тоттенхэма и пожалуй сборной Англии.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      dzag()ev 1 мая 2018, 10:21

      ну такая себе новость

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