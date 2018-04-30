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  • РФПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом», «Краснодар» примет «Локомотив»

РФПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом», «Краснодар» примет «Локомотив»

30 апреля 2018, 18:28
51

В понедельник, 30 апреля, продолжатся матчи 28-го тура российской Премьер-лиги.

«Краснодар» на своем поле встретится с лидером «Локомотив».

В уже состоявшихся встречах «Уфа» на своем поле с минимальным счетом победила «СКА-Хабаровск», «Динамо» сыграло вничью с «Рубином», а «Ахмат» поделил очки с «Уралом».

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

Краснодар – Локомотив (Москва)

30 апреля, 19:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

Уфа – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сысуев, 3.

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 67; 2:0 – Шомуродов, 72.

Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Боккетти, 8; 0:2 – Ханни, 81.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Берхамов, 16; 1:1 – Хубулов, 22; 2:1 – Сунзу, 62.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Анжи Локомотив ЦСКА Спартак Зенит Краснодар Уфа Урал Рубин Ахмат Динамо Ростов Амкар-Пермь Тосно СКА-Хабаровск
Комментарии (51)
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Боцман59rus
1524891369
очень сомневаюсь в соблюдение спортивных принципов, хочется ошибаться...
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insider_retro
1524896271
У клубов разные задачи, но победить постараются оба коллектива... У Арсенала есть некоторые амбиции, домашние трибуны и спокойная ситуация в турнире, а Анжи придётся рвать жилы и надеяться на успех в выездной встрече...
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BarStep
1524983029
Я так понимаю сегодня Спамовские будут сопереживать Зениту... Это хорошо... В целом всем увидеть увлекательный футбол, желательно без явных скандальных эпизодов...
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insider_retro
1524983890
Разного рода неудачи и сложившая ситуация в турнире, создают предпосылки для очень жёстких поединков!... Накоплен высокий потенциал злости и отчаяния!.. Кроме добывания очков, командам нужно доказывать болельщикам свою состоятельность!.. Сегодня будут зарубы, а не перекатывание мастерства в центре поля!..)))
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prezent2017
1524995832
Пермь, дави мясо!
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zigbert
1525008864
Красивой и бескомпромиссной борьбы.
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Челнинец
1525015142
Спартак сюки, если бы выйграли бы у Урала и Ахмата, были бы на первом месте, Локо им такой шанс дала, а эти кривоногие просрали сами, теперь пусть Локо станет чемпионом)
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max74
1525066197
Вагонные сегодня НЕ выиграют. Краснодыр фпириооот !
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Dominator777
1525096801
Для поддержания интриги в чемпионате быкам надо обыграть паровоз.
Ответить
ROSTOV SUPER
1525102189
Давайте бычки , вперед ! Нужна интрига !
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