РФПЛ. «Ахмат» сыграл вничью с «Уралом», «Краснодар» примет «Локомотив»

В понедельник, 30 апреля, продолжатся матчи 28-го тура российской Премьер-лиги.

«Краснодар» на своем поле встретится с лидером «Локомотив».

В уже состоявшихся встречах «Уфа» на своем поле с минимальным счетом победила «СКА-Хабаровск», «Динамо» сыграло вничью с «Рубином», а «Ахмат» поделил очки с «Уралом».

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Ахмат (Грозный) – Урал (Екатеринбург) – 0:0

Краснодар – Локомотив (Москва)

30 апреля, 19:00 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Рубин (Казань) – 0:0

Уфа – СКА-Хабаровск – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сысуев, 3.

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 0:0

Текстовая онлайн-трансляция

Ростов (Ростов-на-Дону) – Тосно (Ленинградская область) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Шомуродов, 67; 2:0 – Шомуродов, 72.

Амкар (Пермь) – Спартак (Москва) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Боккетти, 8; 0:2 – Ханни, 81.

Текстовая онлайн-трансляция

Арсенал (Тула) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Берхамов, 16; 1:1 – Хубулов, 22; 2:1 – Сунзу, 62.

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