Зинченко: «Многие не хотят выходить из зоны комфорта. В Англии футбол другого уровня»

Полузащтиник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал об игре в английском чемпионате.

– Примерно полгода назад помощник Пепа вызвал меня к себе и сказал, что люди из СНГ, оказавшись в Европе, не добиваются успеха. По разным причинам: кто-то перестает развиваться, кто-то считает, что уже всего достиг и расслабляется. На пальцах можно сосчитать, кто чего-то добился. С его стороны это было предупреждение, хотя в конце разговора он сказал: «Я считаю, что ты не из таких».

– А ты сам что думаешь?

– Зона комфорта – многие не хотят из нее выходить. Здесь в футбол играют на другом уровне, тренеры могут делать ставку на своих, а не на легионеров. Ну или немца, испанца, бразильца, потому что среди них много мастеров. А среди наших мало. Здесь на наш счет спроса больше – надо быть на две головы выше и сильнее. Завоевать доверие не так просто, а цена ошибки очень высока.



Плюс другой менталитет и язык. Элементарное знание языка – это не только поход в магазин и покупка хлеба, но и общение с одноклубниками. Ведь надо быть в коллективе, а не около него. Проще, когда ты держишься с командой, ездишь с ней куда-то. С этим лично у меня не было проблем: всегда попадались хорошие коллективы, которые держались дружно.