Главные новости дня. Балотелли может перейти в «Локомотив», Эмери объявил об уходе из «ПСЖ»

«Локомотив» может подписать Балотелли.
Скаут ЦСКА отправится на стамбульское дерби посмотреть на Талиску.
Иньеста сообщил, что проводит последний сезон в «Барселоне».
Иньеста играл с 95 клубами за «Барселону» и выиграл у 92. Одной из непобежденных команд оказался «Рубин».
Салах выбран лучшим футболистом недели в ЛЧ с 92% голосов.
Товен признался, что коснулся мяча рукой, забивая в полуфинале Лиги Европы.
Симеоне может пропустить финал Лиги Европы.
Эмери объявил, что покидает «ПСЖ» по окончании сезона.
Луис Энрике хочет получить 200 миллионов на трансферы в «Арсенале».
«Тоттенхэм» ради Покеттино готов продать игроков на 170 миллионов.
Источник: Бомбардир.ру