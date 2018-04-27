Главные новости дня. Балотелли может перейти в «Локомотив», Эмери объявил об уходе из «ПСЖ»

«Локомотив» может подписать Балотелли.

Скаут ЦСКА отправится на стамбульское дерби посмотреть на Талиску.

Иньеста сообщил, что проводит последний сезон в «Барселоне».

Иньеста играл с 95 клубами за «Барселону» и выиграл у 92. Одной из непобежденных команд оказался «Рубин».

Салах выбран лучшим футболистом недели в ЛЧ с 92% голосов.

Товен признался, что коснулся мяча рукой, забивая в полуфинале Лиги Европы.

Симеоне может пропустить финал Лиги Европы.

Эмери объявил, что покидает «ПСЖ» по окончании сезона.

Луис Энрике хочет получить 200 миллионов на трансферы в «Арсенале».

«Тоттенхэм» ради Покеттино готов продать игроков на 170 миллионов.