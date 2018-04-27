Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Главные новости дня. Балотелли может перейти в «Локомотив», Эмери объявил об уходе из «ПСЖ»

Главные новости дня. Балотелли может перейти в «Локомотив», Эмери объявил об уходе из «ПСЖ»

27 апреля 2018, 21:02
5

«Локомотив» может подписать Балотелли.

Скаут ЦСКА отправится на стамбульское дерби посмотреть на Талиску.

Иньеста сообщил, что проводит последний сезон в «Барселоне».

Иньеста играл с 95 клубами за «Барселону» и выиграл у 92. Одной из непобежденных команд оказался «Рубин».

Салах выбран лучшим футболистом недели в ЛЧ с 92% голосов.

Товен признался, что коснулся мяча рукой, забивая в полуфинале Лиги Европы.

Симеоне может пропустить финал Лиги Европы.

Эмери объявил, что покидает «ПСЖ» по окончании сезона.

Луис Энрике хочет получить 200 миллионов на трансферы в «Арсенале».

«Тоттенхэм» ради Покеттино готов продать игроков на 170 миллионов.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bandit7
1524876995
Отличное приобретение но врядли
Ответить
Karpathian
1524881813
вот это новости
Ответить
artem 81
1524893204
Если пр Марио правда будет интересно
Ответить
КЭТиК
1524893322
Если Локо подпишет Балотелли посещаемость повысится.
Ответить
Stavropolets
1524896088
Будет интересно посмотреть на его, как он заиграет здесь, если правда перейдет
Ответить
Главные новости
Батракова призвали ползти в «Галатасарай» на коленках
15:59
Реакция игроков «Локомотива» на уход Батракова в «Галатасарай»
15:52
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
15:31
Пловчиха Чикунова назвала любимого игрока «Зенита»
14:46
4
Гинер зол на ЦСКА: «Я строил наш дом не для этого»
14:14
10
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
Все новости
Все новости
Миранчук – после 0:3 от «Зенита»: «Движемся в правильном направлении»
16:38
Кавазашвили процитировал Хрущева, комментируя отъезд Батракова в Европу
16:29
«Пошли его»: Бубнов – арбитру матча «Зенит» – «Динамо»
16:15
1
Тренер ЦСКА ответил, деградирует ли команда при нем
15:22
4
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Зенит»: 19 августа 2026
15:21
8
Экс-супруга Зобнина рассказала, до какого периода он будет обеспечивать детей
15:03
Байрамян рассказал о методах Юрана
14:34
«Проблема гораздо глубже»: Генич поразмышлял о ситуации в ЦСКА
14:27
1
Бубнов выявил команду РПЛ, где нет нападающих
14:23
ФотоКлуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле
14:10
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
7
ФотоЗащитник сборной Италии перешел из клуба Серии B к вице-чемпиону страны
13:51
Турецкий клуб может подписать чемпиона Англии в составе «Ливерпуля»
13:42
Фото«Рома» купила 19-летнего победителя Лиги наций в составе сборной Португалии за 25+2 млн
13:33
Радимов – об 11-метровом «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
14
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
23
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
4
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
6
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
7
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+