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  • ЦСКА просмотрит форварда «Бешикташа» Талиску на дерби с «Галатасараем»

ЦСКА просмотрит форварда «Бешикташа» Талиску на дерби с «Галатасараем»

27 апреля 2018, 12:30
13

ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Бешикташа» Талиски. По информации Turkish Football, скаут армейского клуба посетит стамбульское дерби в рамках 31 тура Суперлиги между «черными орлами» и «Галатасараем», чтобы понаблюдать за игрой 24-летнего футболиста.

Как сообщает источник, помимо селекционера красно-синих на поединке будут присутствовать представители «Ливерпуля», «Марселя» и «Вулверхэмптона», чье внимание также будет приковано к бразильцу.

Напомним, права на Талиску принадлежат «Бенфике», за «Бешикташ» он выступает в аренде с 2016 года.

В нынешнем сезоне форвард провел 43 матча, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Бешикташ ЦСКА Талиска
Комментарии (13)
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Боцман59rus
1524821851
в чем новость? в том что заинтересованы -верим, то что присутствует на матче - что удивительного, десятки агентов просматривают футболистов
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Vladislaf
1524821951
Да бред это, за этого парня заломят цену как минимум - лямов десять. У ЦСКА нет возможности заплатить столько. Да и сам игрок очень сомневаюсь что захочет поехать в РФПЛ
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shikari_
1524822160
полетели утки..
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STAFOR13
1524822961
Бред, он арендован у Бенфики, а она за него меньше 30 не попросит, лет 50 если платить только Гинер будет, судя по последним трансферам. И тот кто вкинул данную новость пускай подумает о том что в следующем сезоне у ЦСКА центральных защитников может остаться всего 1 (если уйдут Березуцкие и Игнашевич), а ЦСКА напов будет покупать по 30 млн...БРЕДЯТИНА.
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bset
1524823123
Игрока купить у Бенфики, за которым другие европейские клубы наблюдают... Надо быть совсем далеким от российского футбола, чтобы поверить в эту утку.
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Igor Belousov
1524823323
своих надо растить
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_Kesh_Suntar_
1524832094
Ну если только аренда! Остальное, это по не философии ЦСКА! )
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СашкаГуров
1524839674
Дорого будет стоить
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Полная Канистра
1524842360
арсенал и марсель вот кто может взять у гинера на него кошелёк не найдётся увы это реальность сей край защиту ему надо искать
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Вомбат
1524846643
Откуда у Гинера такие деньги? Наверняка утка.
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