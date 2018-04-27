ЦСКА просмотрит форварда «Бешикташа» Талиску на дерби с «Галатасараем»

ЦСКА заинтересован в услугах нападающего «Бешикташа» Талиски. По информации Turkish Football, скаут армейского клуба посетит стамбульское дерби в рамках 31 тура Суперлиги между «черными орлами» и «Галатасараем», чтобы понаблюдать за игрой 24-летнего футболиста.

Как сообщает источник, помимо селекционера красно-синих на поединке будут присутствовать представители «Ливерпуля», «Марселя» и «Вулверхэмптона», чье внимание также будет приковано к бразильцу.

Напомним, права на Талиску принадлежат «Бенфике», за «Бешикташ» он выступает в аренде с 2016 года.

В нынешнем сезоне форвард провел 43 матча, забил 19 голов и сделал пять результативных передач.