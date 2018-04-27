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  • Зинченко: «Английская жизнь не для меня. В России или в Украине больше развлечений»

Зинченко: «Английская жизнь не для меня. В России или в Украине больше развлечений»

27 апреля 2018, 15:45
3

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о плюсах и минусах жизни в Англии. По словам украинца, ему не нравится здешний климат и отсутствие выбора развлечений.

– Вы комфортно чувствуете себя в Манчестере?

– Здесь лучший футбол в мире, он перекрывает все остальное. А вот английская жизнь… Мягко говоря, это не по мне.

– Почему?

– Да тот же климат – он давит. Плюс в России или в Украине больше развлечений. Например, молодежь сейчас любит квесты, здесь такого нет. Английская жизнь не моя.

– Какой еды вам не хватает?

– Домашней! Однажды попросил приготовить на базе борщ. Они сделали: взяли и перемололи все. Вкус борща, конечно, был, но это все равно не то.

– Что еще напрягает?

– Люди здесь… злее, чем в Голландии (прим. – в сезоне-2016/17 Зинченко выступал за ПСВ на правах аренды). Но их понять можно – здесь каждый день серое небо, постоянно идут дожди. А еще юмор отличается! У нас он более заводной. Они порой смеются над такими вещами, над которыми у нас бы даже не улыбнулись.

Напомним, Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» летом 2016 года.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Зинченко Александр
Комментарии (3)
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Обер-КанцлерЪ
1524840730
Переходи к Гасилину в Амкар, он тебя научит развлекаться!
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тщмек 19
1524845850
А вот Шава даже там находил, мастер на всеируки
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Михаил Шевченко
1524853262
Но в Россию или Украину его уже незаманиш))))
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