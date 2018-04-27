«Фиорентина» готова отпустить Кьезу в «Ливерпуль» за 44 миллиона. Игроком интересовался «Зенит»

Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза привлек к себе внимание нескольких серьезных европейских клубов своим выступлением в текущем сезоне.

К «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Наполи» присоединился также «Ливерпуль». Известно, что в Италии оценивают потенциальный трансфер в сумму не менее, чем 44 миллиона фунтов стерлингов.

Осенью сообщалось, что Кьезу хочет купить «Зенит».

В текущем сезоне 20-летний футболист провел 31 матч в Серии А, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи.